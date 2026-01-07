صفری: قیمت مرغ در بازار مرکزی با تعامل فعالان تثبیت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفری عصر چهارشنبه در نشست استاندار با اصناف و بازاریان اراک اظهار کرد: نرخ تورم بازار استان مرکزی کمتر از متوسط کشوری است و این نتیجه همکاری سازمان جهاد کشاورزی، دستگاههای نظارتی و فعالان زنجیره تأمین است.
وی افزود: سیاستهای کنترلی در توزیع و قیمتگذاری، نقش مهمی در تثبیت بازار و جلوگیری از نوسانات مکرر قیمت داشته است.
صفری تصریح کرد: تصمیمات شورای تنظیم بازار با جدیت اجرا میشود و رویکرد نظارتی از دستوری به تعاملمحور تغییر یافته که نتایج مثبتی به همراه داشته است.
وی با اشاره به قانون ثبت معاملات املاک ادامه داد: همه معاملات باید در سامانه الکترونیکی ثبت شوند.
صفری تاکید کرد: مراجع ذیربط، توضیحات تکمیلی درباره نحوه ثبت معاملات و الزامات قانونی را به ذینفعان ارائه میکنند تا فرآیندها بهصورت شفاف و قانونی پیگیری شود.
مدیرکل جهاد کشاورزی استان مرکزی افزود: موضوع قیمتگذاری مرغ در چند مقطع زمانی بررسی و مدیریت شده و سیاست استان همواره پرهیز از تغییرات ناگهانی و ایجاد آرامش در بازار بوده است.
وی گفت: در مقاطع اخیر و با توجه به آزادسازی مرغ و افزایش نسبی قیمتها، پس از هماهنگی و توافق فعالان بازار، قیمت تثبیت و نوسانات کنترل شد.
مدیرکل جهاد کشاورزی استان مرکزی تصریح کرد: این استان برنامههای بلندمدتی برای پایش بازار، حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمتها در دستور کار دارد.
وی افزود: با استفاده از سامانههای الکترونیکی و همکاری فعالان زنجیره تأمین، تلاش میشود ثبات و شفافیت در بازار مرغ این استان حفظ شود.
نظر شما