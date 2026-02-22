۱۵ جودوکار به اردوی تیم بانوان ایران دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آمادهسازی تیم ملی جودو بانوان از ششم تا نوزدهم اسفندماه در آکادمی جودو کبکانیان تهران برگزار خواهد شد. این اردو در راستای آمادهسازی ملیپوشان برای حضور در رویدادهای پیشرو برنامهریزی شده است.
بر اساس اعلام کادر فنی، نفرات دعوتشده به اردو شامل جودوکارانی هستند که عنوان اول و دوم مسابقات انتخابی برگزارشده در تاریخ ۲۸ دیماه را کسب کردهاند.
هدایت تیم ملی جودو بانوان در این مرحله بر عهده معصومه جعفری به عنوان سرمربی و مریم احمدی به عنوان مربی خواهد بود.
اسامی جودوکاران دعوتشده به اردو به شرح زیر است:
فاطمه میرشاهی (گلستان)، مهسا شکیبائی (خراسان شمالی)، سمیرا خاکخواه (تهران)، مبینا حسن رحیمی (تهران)، مریم بربط (همدان)، مهشید صفری (همدان)، معصومه مرادی (همدان)، زهرا معین (همدان)، ستاره ذوالفقاری (البرز)، کوثر آقائی (آذربایجان شرقی)، محنا کمگوئی (مازندران)، یگانه دهقان (یزد)، زهرا سادات کلانتری (یزد)، دیبا امامی (چهارمحال و بختیاری) و زینب سرتیپنیا (لرستان).
