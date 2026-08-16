به گزارش خبرنگار مهر، اقبال خانی صبح یکشنبه در نشست اداری آموزش و پرورش استثنایی کردستان که با محوریت اجرای برنامههای پروژه مهر و آمادهسازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی برگزار شد، اظهار کرد: روزهای پایانی مردادماه، اوج فعالیتها برای آمادهسازی مدارس و تکمیل برنامههای پروژه مهر است و باید اقدامات باقیمانده با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود.
وی افزود: رفع موانع و تسریع در امور ضروری است تا مدارس استثنایی استان با آمادگی مطلوب سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.
خانی همچنین بر ضرورت آگاهی همکاران از روند فعالیتها تأکید کرد و گفت: پیگیری امور در فضای مجازی و اطلاع از وظایف بخشهای مختلف باید به گونهای باشد که حتی در زمان غیبت یک همکار، پاسخگویی مناسب به مراجعان ادامه داشته باشد.
پایان سنجش دانشآموزان
کارشناس مسئول تشخیص و توانبخشی آموزش و پرورش استثنایی کردستان نیز از تکمیل فرآیند سنجش دانشآموزان خبر داد و اظهار کرد: فرآیند سنجش تمامی دانشآموزان استان به صورت صددرصدی به پایان رسیده است.
خلیل حسین پناهی از راهاندازی سامانه مدیریت استثنایی استان کردستان با عنوان سماک خبر داد و افزود: این سامانه برای تقویت ارتباط میان کارکنان اداره، مدیران و معلمان مدارس استثنایی ایجاد شده و در هماهنگی و پیگیری امور نقش مؤثری دارد.
صادق معیننژاد، معاون اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان، دستورالعمل برنامههای عملکردی و شاخصهای پروژه مهر را تشریح و بر برنامهریزی دقیق و هماهنگی میان بخشهای مختلف تأکید کرد.
اکبر علیخانی، کارشناس مسئول آموزش نیز با اشاره به روند صدور ابلاغ همکاران، بر پیگیری این فرآیند از سوی مدیران مدارس تأکید کرد.
همچنین موضوع تأمین منشی برای دانشآموزان با نیازهای ویژه در آزمون سراسری مورد توجه قرار گرفت و بر پیگیری جدی آن برای حفظ حقوق آموزشی و ایجاد فرصت برابر برای این دانشآموزان تأکید شد.
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