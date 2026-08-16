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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

احتمال شنیده شدن صداهای نامتعارف در اطراف نیروگاه حرارتی تبریز

احتمال شنیده شدن صداهای نامتعارف در اطراف نیروگاه حرارتی تبریز

تبریز- همزمان با آغاز فرآیند راه‌اندازی یکی از واحدهای نیروگاه حرارتی تبریز، احتمال شنیده شدن صداهای نامتعارف در مناطق اطراف این نیروگاه وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه معاونت امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان‌شرقی آمده است: با توجه به آغاز فرآیند راه‌اندازی یکی از واحدهای نیروگاه حرارتی تبریز در روز یکشنبه ممکن است صداهای نامتعارف در مناطق سردرود، اسفهلان، لاهیجان و محدوده اطراف نیروگاه شنیده شود.

در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است ضمن حفظ آرامش، به شایعات توجه نکرده و اخبار و اطلاعات مرتبط با فعالیت نیروگاه را تنها از طریق منابع و مبادی رسمی و معتبر پیگیری کنند.

بر اساس این اطلاعیه، صداهای احتمالی ناشی از فرآیند راه‌اندازی واحد نیروگاه بوده و شهروندان در این زمینه نگرانی نداشته باشند.

کد مطلب 6917894

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