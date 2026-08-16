احتمال شنیده شدن صداهای نامتعارف در اطراف نیروگاه حرارتی تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه معاونت امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجانشرقی آمده است: با توجه به آغاز فرآیند راهاندازی یکی از واحدهای نیروگاه حرارتی تبریز در روز یکشنبه ممکن است صداهای نامتعارف در مناطق سردرود، اسفهلان، لاهیجان و محدوده اطراف نیروگاه شنیده شود.
در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است ضمن حفظ آرامش، به شایعات توجه نکرده و اخبار و اطلاعات مرتبط با فعالیت نیروگاه را تنها از طریق منابع و مبادی رسمی و معتبر پیگیری کنند.
بر اساس این اطلاعیه، صداهای احتمالی ناشی از فرآیند راهاندازی واحد نیروگاه بوده و شهروندان در این زمینه نگرانی نداشته باشند.
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