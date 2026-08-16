به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا موسوم به سنتکام با انتشار یک نقشه جعلی درباره پایان سفر ۱۰ روزه برد کوپر فرمانده آن در منطقه تلاش کرد کرانه باختری و نوار غزه را جزو اراضی اشغالی نشان دهد.

بر اساس این گزارش، بعد از گذشت مدت اندکی از انتشار این نقشه، سنتکام با حذف آن و جایگزین کردن یک نقشه دیگر مرزهای کرانه باختری و نوار غزه را از اراضی اشغالی بر اساس مرزهای سال ۱۹۶۷ جدا کرد.

به نظر می رسد این اقدام تعمدی سنتکام در راستای نقشه های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی برای اشغال مناطق بیشتر و به رسمیت شناختن آن از سوی آمریکا صورت گرفته است.