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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۰۵

عامل قتل ۳ جوان معمولانی دستگیر شد

عامل قتل ۳ جوان معمولانی دستگیر شد

خرم‌آباد - رئیس پلیس آگاهی لرستان از دستگیری عامل قتل سه جوان معمولانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهریار احمدی صبح امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع حادثه تلخ قتل سه جوان با سلاح جنگی در شهرستان معمولان، تیم‌های کارآگاهی با تمرکز بر آن، فرایند تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کردند.

وی افزود: کارآگاهان تیزبین پلیس آگاهی با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی مخفیگاه متهم در شهرستان کوهدشت شدند که پس از تعامل و هم‌افزایی و همکاری تنگاتنگ با واحدهای انتظامی شهرستان‌های پلدختر و کوهدشت، در کنار پی گیری‌های مستمر قضایی، شناسایی دقیق مخفیگاه متهم را فراهم آورد.

رئیس پلیس آگاهی لرستان در ادامه، تصریح کرد: طی یک عملیات مقتدرانه، ضربتی و کاملاً هماهنگ، متهم در شهرستان کوهدشت دستگیر که در ادامه تحقیقات انجام شده، متهم علت و انگیزه خود از ارتکاب این جرم را اختلافات قبلی بیان کرد.

سرهنگ احمدی، تصریح کرد: متهم به همراه پرونده مربوطه برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و متعاقب دستور قضایی، برای روند رسیدگی قانونی به پرونده، روانه زندان شد.

کد مطلب 6917700

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    نظرات

    • بلوچ IR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      20 10
      پاسخ
      زندان نه درجا اعدامش کنید.اجرکم عندالله
      • محسن IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
        6 4
        احسنت
    • IR ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      16 14
      پاسخ
      سلام وقتی چند نفر یک نفر بیگناه را مورد ضرب و شتم قرار می دهند وشکایت به قانون هم راهی به جایی نمی‌برد.تنها را ه انتقام باقی می ماند
      • دیارچگنی IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
        8 4
        بنده هم نظر شما هستم حقیقتو گفتی موقعی قانون ضعیف عمل میکند نتیجه همین میشود
      • IR ۰۷:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
        1 0
        سلام .این که حقی ضایع شود بله چنین نتیجه ای در پی خواهد داشت..اما اگر قرار باشد هرکسی خودش این طور برخورد کنه که جامعه کن فیکون میشه ..سنگ روی سنگ بند نمیشه ...کتک خورد خب کتک می‌زدند ..کشتن در برابر کتک خوردن به نظرتون برابری می‌کنه ... والان باز با اعدام ایشون به نظرتون تمام میشه این کینه ..
    • مهدی IR ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      4 13
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      ایشون رو سریعا اعدام کنید چند خانواده را داغدار کرده
    • ناشناس IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      14 5
      پاسخ
      اعدام راه حل نیست باید علل و عوامل چنین قتلی ریشه یابی شود که در آینده تکرار نشود ما نباید با معلول مبارزه کتیم ما باید با علت مبارزه کتیم وزمینه های چنین فجایعی را شناسایی کتیم وبا آن مبارزه کتیم چه تضنینی وجود دارد که اگر ایشان اعدام شود چنین فجایعی در آینده تکرار نشود
    • مصطفی دژدار IR ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      2 0
      پاسخ
      اگر طرف دزد یا کلاه بردار باشد حقشان مرگ است کسانی که در هر صورت خیانت بکنند قانون مراحل طولانی در پیش می‌گیرد باید اینها را از زمین برداشت

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