عامل قتل ۳ جوان معمولانی دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهریار احمدی صبح امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع حادثه تلخ قتل سه جوان با سلاح جنگی در شهرستان معمولان، تیم‌های کارآگاهی با تمرکز بر آن، فرایند تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کردند.

وی افزود: کارآگاهان تیزبین پلیس آگاهی با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی مخفیگاه متهم در شهرستان کوهدشت شدند که پس از تعامل و هم‌افزایی و همکاری تنگاتنگ با واحدهای انتظامی شهرستان‌های پلدختر و کوهدشت، در کنار پی گیری‌های مستمر قضایی، شناسایی دقیق مخفیگاه متهم را فراهم آورد.

رئیس پلیس آگاهی لرستان در ادامه، تصریح کرد: طی یک عملیات مقتدرانه، ضربتی و کاملاً هماهنگ، متهم در شهرستان کوهدشت دستگیر که در ادامه تحقیقات انجام شده، متهم علت و انگیزه خود از ارتکاب این جرم را اختلافات قبلی بیان کرد.

سرهنگ احمدی، تصریح کرد: متهم به همراه پرونده مربوطه برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و متعاقب دستور قضایی، برای روند رسیدگی قانونی به پرونده، روانه زندان شد.