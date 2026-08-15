اتفاق باورنکردنی از لگد دو پیشکسوت به در اتاق مدیرعامل پرسپولیس!

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خلیلی پس از پیروزی پرسپولیس مقابل شمس‌آذر قزوین، علاوه بر صحبت درباره مسائل فنی بازی، در بخش مهمی از گفت‌وگوی خود با خبرنگاران به رفتار برخی پیشکسوتان باشگاه واکنش نشان داد؛ اظهاراتی که می‌تواند یکی از صریح‌ترین موضع‌گیری‌های اخیر درباره حواشی مدیریتی پرسپولیس باشد.

خلیلی درباره پیروزی پرسپولیس گفت: برای گام نخست، با زحمت بازیکنان و کادرفنی توانستیم سه امتیاز را به دست بیاوریم و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.

سرپرست پرسپولیس درباره شرایط زمین نیز گفت: ما نسبت به بلندی چمن اعتراض داشتیم، اما داور و ناظر بازی اعلام کردند که شرایط زمین مشکلی ندارد.

خلیلی درباره وضعیت جلالی و مصدومیت او توضیح داد: جلالی مصدومیت خاصی نداشت و تنها با گرفتگی پا مواجه شده بود.

اما بخش جنجالی صحبت‌های سرپرست پرسپولیس، جایی بود که خبرنگاران درباره ناراحتی ارونوف و همچنین حواشی ایجادشده از سوی برخی پیشکسوتان سؤال کردند.

خلیلی در واکنش به ناراحتی ارونوف تأکید کرد: همه بازیکنان باید در اختیار تیم باشند و منافع تیم باید در اولویت قرار بگیرد.

او سپس بدون تعارف سراغ موضوعی رفت که طی روزهای اخیر حاشیه‌ساز شده بود و گفت: برخی از پیشکسوتان باید سهم‌خواهی را کنار بگذارند.

خلیلی ادامه داد: این کار قشنگ نیست که به نگهبان بگویند «اینجا خانه ماست» و بعد به طبقه چهارم بیایند و با لگد به در اتاق مدیرعامل بزنند!

خلیلی در پایان درباره تجربه خود در مدیریت تیم نیز گفت: بی‌تجربه نیستم و سابقه سرپرستی دارم، اما چیزی که امروز بیش از هر چیز به آن نیاز داریم، همدلی و وفاق است.