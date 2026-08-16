به گزارش خبرنگار مهر، انفجار کنترلشده در معدن سیمان فارس صبح یکشنبه ۲۵ مردادماه با هماهنگی دستگاههای مربوط و رعایت الزامات ایمنی اجرا میشود
بر اساس اعلام انجامشده، این عملیات با هماهنگی دستگاههای مربوط و در چارچوب الزامات و دستورالعملهای ایمنی انجام میشود و شهروندان در صورت شنیدن صدای انفجار، نگرانی نداشته باشند.
انفجار کنترلشده در معادن یکی از روشهای مورد استفاده برای عملیات استخراج و آمادهسازی محدودههای معدنی است که با برنامهریزی قبلی و رعایت ضوابط ایمنی اجرا میشود.
در جریان این عملیات، تمهیدات لازم برای تأمین ایمنی محدوده و جلوگیری از بروز خطر برای کارکنان، ساکنان و افراد حاضر در مناطق پیرامونی پیشبینی خواهد شد.
از شهروندان نیز درخواست شده است در صورت شنیدن صدای انفجار، با توجه به اطلاعرسانی قبلی، از ایجاد نگرانی و انتشار اخبار تأییدنشده در فضای مجازی خودداری کنند.
این عملیات در معدن سیمان فارس به صورت کنترلشده انجام میشود و موضوع ارتباطی با حادثه یا انفجار غیرمترقبه ندارد.
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