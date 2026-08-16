تحلیل عملکرد تراکتور در نخستین هفته لیگ برتر/ شرط بهتر شدن پرشورها

کاظم محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، کاظم محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیروزی تراکتور مقابل پیکان در هفته نخست لیگ برتر اظهار داشت: با توجه به اتفاقاتی که در فاصله کوتاهی تا آغاز لیگ برای تراکتور رخ داد و تغییر کادر فنی و حضور جواد نکونام، گرفتن سه امتیاز در اولین مسابقه اهمیت بسیار زیادی داشت. تراکتور توانست در ورزشگاه یادگار امام تبریز به نتیجه‌ای که می‌خواست برسد و این شروع برای تیمی که تغییرات روی نیمکت داشته، اتفاق مثبتی است.

وی ادامه داد: البته نباید از واقعیت‌های این مسابقه عبور کنیم. تراکتور در نیمه دوم افت محسوسی داشت و از نظر بدنی و حتی تاکتیکی آن تیمی نبود که انتظار داریم در ادامه فصل ببینیم. این موضوع طبیعی است. جواد نکونام تازه کارش را با این تیم آغاز کرده و برای اجرای کامل تفکرات یک مربی، صرفاً داشتن بازیکنان خوب کافی نیست؛ بازیکنان باید با خواسته‌های تاکتیکی او کاملاً هماهنگ شوند.

تراکتور برای بلوغ تاکتیکی زمان می‌خواهد

پیشکسوت تراکتور با اشاره به حضور ناگهانی جواد نکونام در راس کادرفنی این تیم تأکید کرد: من همچنان تأکید می‌کنم که تراکتور برای رسیدن به بلوغ تاکتیکی نیاز به زمان دارد. این تیم بازیکنان بسیار خوبی در اختیار دارد، اما بین داشتن بازیکن خوب و داشتن یک تیم کاملاً هماهنگ تفاوت زیادی وجود دارد. تراکتور باید در طول مسابقات رفته‌رفته به آن هماهنگی برسد و وقتی این اتفاق رخ دهد، قطعاً کیفیت واقعی خودش را بیشتر نشان خواهد داد.

محمودی افزود: نکونام هم بعد از بازی صحبت خوبی داشت و گفت تراکتوری که مقابل پیکان دیدیم تنها یک‌سوم قدرت واقعی این تیم بوده است. به نظرم این حرف از این جهت درست است که هنوز بسیاری از بازیکنان با ایده‌های جدید سرمربی کاملاً هماهنگ نشده‌اند. بنابراین نباید انتظار داشت تراکتور از هفته اول همان تیمی باشد که قرار است در هفته‌های میانی و پایانی فصل ببینیم.

مغانلو یک مشکل قدیمی را حل می‌کند

وی درباره عملکرد شهریار مغانلو گفت: جذب مغانلو اتفاق بسیار خوبی برای تراکتور بود. این تیم به یک مهاجم با قامت بلند و توانایی تمام‌کنندگی نیاز داشت و مغانلو دقیقاً می‌تواند همین نیاز را برطرف کند. خوشحالم که او در اولین بازی دو گل زد، چون مهاجم وقتی در شروع کار گل می‌زند، فشار روانی بسیار کمتری را تحمل می‌کند.

محمودی ادامه داد: مغانلو می‌تواند در مسابقاتی که تراکتور مقابل تیم‌های بسته قرار می‌گیرد، یک راه‌حل مهم برای این تیم باشد. ارسال از کناره‌ها، استفاده از توپ‌های دوم و ضربات ایستگاهی، با حضور مهاجمی مانند او می‌تواند شکل متفاوتی پیدا کند.

دانشگر و حبیبی‌نژاد هم به کار تراکتور می‌آیند

پیشکسوت تراکتور درباره سایر خریدهای این تیم نیز گفت: محمد دانشگر بازیکنی باتجربه است و حضورش می‌تواند به استحکام خط دفاعی کمک کند. تراکتور در طول فصل مسابقات زیادی دارد و داشتن بازیکنی با تجربه دانشگر برای چنین تیمی بسیار مهم است.

وی افزود: هادی حبیبی‌نژاد هم می‌تواند در بخش هجومی و میانی به تراکتور کمک کند. این بازیکنان اگر به خوبی با ساختار تیم هماهنگ شوند، دست نکونام را برای تغییرات در جریان مسابقه بازتر خواهند کرد. تراکتور باید در طول فصل از عمق فهرست خودش استفاده کند، چون با توجه به حضور در رقابت‌های داخلی و آسیایی، نمی‌توان با تعداد محدودی بازیکن به موفقیت رسید.

مصدومیت ترابی خبر خوبی نبود

سرپرست پیشین تراکتور درباره مصدومیت مهدی ترابی نیز اظهار داشت: مصدومیت ترابی برای تراکتور اتفاق خوبی نبود. او بازیکن تأثیرگذاری است و قطعاً تیم به کیفیت و تجربه او نیاز دارد. امیدوارم دوران مصدومیتش کوتاه باشد و هرچه زودتر به تیم برگردد.

وی ادامه داد: در کنار ترابی، هاشم‌نژاد هم بازیکنی است که می‌تواند به تراکتور کمک کند. وقتی یک تیم مدعی بازیکنان مختلفی در اختیار دارد، باید بتواند از ویژگی‌های هرکدام در زمان مناسب استفاده کند.

تغییرات کم و یک امتیاز بزرگ

پیشکسوت تراکتور درباره حفظ استخوان‌بندی تیم فصل گذشته گفت: تراکتور از این نظر شرایط خوبی دارد که برخلاف تیم‌هایی که تغییرات زیادی داشته‌اند، بخش مهمی از بازیکنان اصلی خود را حفظ کرده است. وقتی یک تیم پر از بازیکنان باکیفیت است، طبیعی است که تغییرات زیادی نداشته باشد. این موضوع یک امتیاز برای تراکتور محسوب می‌شود.

محمودی تصریح کرد: در نقل‌وانتقالات هم تراکتور بیشتر به سراغ پست‌هایی رفت که نیاز داشت. همین موضوع باعث می‌شود وقتی بازیکنان جدید با نفرات قدیمی هماهنگ شوند، تیم کامل‌تر شود.

تراکتور در آسیا هم می‌تواند موفق باشد

وی درباره حضور تراکتور در لیگ نخبگان آسیا گفت: تراکتور از نظر ظرفیت فنی و بازیکن، توانایی رقابت در آسیا را دارد. البته مسابقات آسیایی با لیگ برتر متفاوت است و نیاز به آمادگی بدنی، تاکتیکی و روانی بیشتری دارد، اما این تیم می‌تواند در آسیا هم نتیجه بگیرد.

محمودی در پایان گفت: مهم‌ترین مسئله برای تراکتور این است که عجله نکند. این تیم بازیکن و هوادار دارد و تجربه حضور در مسابقات بزرگ را هم دارد. اگر نکونام بتواند رختکن را مدیریت کند و تفکراتش را به بازیکنان منتقل کند، تراکتور هفته به هفته بهتر خواهد شد. برد مقابل پیکان شروع خوبی بود، اما همان‌طور که گفتم، تراکتور برای رسیدن به بلوغ تاکتیکی و ارائه فوتبالی که از آن انتظار می‌رود، هنوز به زمان نیاز دارد.