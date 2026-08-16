اهدای بیش از ۱۰۰ رأس گوسفند توسط عشایر مراغه در قالب زکات

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر ابراهیمی روز یکشنبه با اعلام این خبر افزود: امسال نیز عشایر کوچ‌رو در ییلاق بیش از ۱۰۰ راس گوسفند به عنوان زکات هدیه کرده‌اند و در کنار تلاش و تولید در رسیدگی به نیازمندان و عمل به فرایض دینی پیشگام هستند.

وی اضافه کرد: آنها با اهدای گوسفند در قالب زکات از خانواده‌های تحت پوشش حمایت کردند. امسال اهدای گوسفند به عنوان زکات توسط عشایر در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.

همه ساله در فصل تابستان ۶۵۰ خانوار عشایر با حدود ۷۰ هزار راس دام به مراتع سهند مراغه کوچ می‌کنند و به تولید محصولات و فرآورده‌های دامی مشغول می‌شوند.