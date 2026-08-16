  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸

اهدای بیش از ۱۰۰ رأس گوسفند توسط عشایر مراغه در قالب زکات

اهدای بیش از ۱۰۰ رأس گوسفند توسط عشایر مراغه در قالب زکات

مراغه- رئیس کمیته امداد امام خمینی مراغه گفت: عشایر کوچ‌روی سهند با اهدای ۱۰۰ رأس گوسفند یک میلیارد تومان زکات پرداخت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر ابراهیمی روز یکشنبه با اعلام این خبر افزود: امسال نیز عشایر کوچ‌رو در ییلاق بیش از ۱۰۰ راس گوسفند به عنوان زکات هدیه کرده‌اند و در کنار تلاش و تولید در رسیدگی به نیازمندان و عمل به فرایض دینی پیشگام هستند.

وی اضافه کرد: آنها با اهدای گوسفند در قالب زکات از خانواده‌های تحت پوشش حمایت کردند. امسال اهدای گوسفند به عنوان زکات توسط عشایر در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.

همه ساله در فصل تابستان ۶۵۰ خانوار عشایر با حدود ۷۰ هزار راس دام به مراتع سهند مراغه کوچ می‌کنند و به تولید محصولات و فرآورده‌های دامی مشغول می‌شوند.

کد مطلب 6917924

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه