۱ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۱۸

قاب رمضانی خیبر مقابل پرسپولیس؛ «باشگاه آیه‌ها» در مستطیل سبز

قاب رمضانی خیبر مقابل پرسپولیس؛ «باشگاه آیه‌ها» در مستطیل سبز

خرم‌آباد - بازیکنان خیبر خرم‌آباد پیش از دیدار برابر پرسپولیس با رونمایی از بنر تبریک ماه مبارک رمضان و شعار «باشگاه آیه‌ها»، جلوه‌ای فرهنگی به این مسابقه بخشیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال خیبر پیش از آغاز مسابقه مقابل پرسپولیس، با رونمایی از بنر تبریک ماه مبارک رمضان و شعار «باشگاه آیه‌ها»، از پویش «زندگی با آیه‌ها» حمایت کردند.

در این اقدام فرهنگی، بازیکنان خیبر خرم‌آباد هنگام گرفتن عکس یادگاری پیش از مسابقه با پرسپولیس از بنری با مضمون تبریک ماه مبارک رمضان رونمایی کردند.

بر روی این بنر، آرم باشگاه خیبر در کنار طرح گرافیکی و لوگوتایپ پویش «زندگی با آیه‌ها» نقش بسته بود.

این حرکت در راستای ترویج مفاهیم قرآنی و هم‌زمان با فرارسیدن ماه ضیافت الهی انجام شد.

بنابراین گزارش، هم‌زمان با ماه مبارک رمضان، طرح سراسری «زندگی با آیه‌ها» به همت اداره کل تبلیغات اسلامی و با مشارکت گسترده گروه‌های مردمی در استان لرستان در حال برگزاری است. این پویش باهدف ترویج ۳۰ آیه منتخب قرآن کریم طراحی شده تا مردم استان بتوانند با مفاهیم کاربردی این آیات نورانی در زندگی روزمره بیشتر آشنا شوند.

برای پیوستن به پویش «زندگی با آیه‌ها»، علاقه‌مندان می‌توانند عدد «۵» را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۱۹۲ ارسال کنند.

