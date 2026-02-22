به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برگزاری مسابقه روزانه «زندگی با آیهها» در استان گلستان، سؤال روز چهارم ماه مبارک رمضان با محوریت آیه ۱۷۳ سوره مبارکه قرآن کریم (سوره آل عمران) منتشر شد.
در این مسابقه آمده است: مفهوم عبارت «وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ» در کدام گزینه بیان شده است؟
۱- خدا بهترین تکیهگاه و کفایتکننده است.
۲- شیطان بین مؤمنان جدایی میاندازد.
۳- لزوم رعایت انصاف و عدالت
۴- کمک به فقرا و نیازمندان
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، شرکتکنندگان میتوانند گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۲۷۹۸ ارسال کنند.
دستاندرکاران این پویش فرهنگی ـ قرآنی اعلام کردند: به قید قرعه روزانه به تعدادی از شرکتکنندگان جوایز ارزندهای اهدا خواهد شد.
همچنین علاقهمندان میتوانند با نصب اپلیکیشن «زندگی با آیهها» به نشانی zendegibaayeha.ir/app در این پویش معنوی مشارکت فعالتری داشته باشند.
پویش «زندگی با آیهها» با هدف ترویج مفاهیم قرآنی و گسترش فرهنگ انس با کلام وحی در ایام ماه مبارک رمضان در استان گلستان در حال برگزاری است.
قرعه روز سوم به نام این 10 نفر افتاد
خانم یگانه محمدی راد کلاله
خانم اکرم قانعی کلاله
آقای رحیم نصراللهی گرگان
آقای رضا فرهانی مرکزی
خانم لیلا زارع یزد
آقای قربان جوادی دمیرچی آذربایجان غربی
خانم الهه پارسا کلاله
آقای منیب قلی پاشی فراغی
خانم منا جعفری کلوکن خان ببین
خانم رویا قاسمی یزد
نظر شما