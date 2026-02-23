۴ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۴۳

تجلی مفاهیم قرآن در زندگی فردی و اجتماعی

آمل - رئیس دانشکده علوم قرآنی آمل با تأکید بر نقش راهبردی قرآن در هدایت فرد و جامعه، گفت: تحقق سبک زندگی قرآنی در ابعاد فردی، اجتماعی و حتی سیاسی، زمینه‌ساز شکل‌گیری جامعه‌ای الهی است.

حجت‌الاسلام سید معصوم حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با دعوت از عموم مردم برای پیوستن به پویش «نهضت زندگی با آیه‌ها» اظهار داشت: قرآن کریم کتاب هدایت و تربیت انسان است و در همه مراحل زندگی، از ساحت فردی گرفته تا عرصه‌های اجتماعی، نقش‌آفرین و اثرگذار است.

وی با بیان اینکه بسیاری از چالش‌های امروز جامعه ناشی از فاصله گرفتن از آموزه‌های قرآنی است، افزود: اگر خانواده‌ها و افراد بتوانند مفاهیم قرآن را در متن زندگی خود جاری سازند و رفتار و تصمیم‌های خود را با آموزه‌های الهی هماهنگ کنند، بی‌تردید جامعه‌ای سرشار از آرامش، عدالت و معنویت شکل خواهد گرفت.

رئیس دانشکده علوم قرآنی آمل ادامه داد: قرآن تنها برای تلاوت و قرائت نیست، بلکه برنامه جامع زندگی است. این کتاب آسمانی می‌تواند در تنظیم روابط فردی، تحکیم بنیان خانواده، ارتقای مناسبات اجتماعی و حتی هدایت کنش‌های سیاسی و مدیریتی جامعه نقش اساسی ایفا کند.

وی تصریح کرد: آنچه خداوند متعال از انسان می‌خواهد، حرکت در مسیر هدایت الهی و عمل به آموزه‌های وحیانی است و تحقق این امر، جز با انس مستمر با قرآن و تلاش برای فهم و اجرای آیات الهی در زندگی ممکن نخواهد بود.

حسینی با ابراز امیدواری نسبت به گسترش فرهنگ عمل به قرآن در جامعه گفت: امیدواریم روزی فرا برسد که مفاهیم آیات الهی نه‌تنها در گفتار، بلکه در عمل و سبک زندگی مردم تجلی یابد و شاهد شکل‌گیری جامعه‌ای باشیم که تمامی ابعاد آن بر مدار قرآن تنظیم شده است.

وی در پایان از اساتید، دانشجویان، فعالان فرهنگی و عموم مردم دعوت کرد با حضور فعال در پویش «نهضت زندگی با آیه‌ها»، گامی مؤثر در جهت تحقق سبک زندگی قرآنی و تعمیق فرهنگ انس با قرآن در جامعه بردارند.

