تجلی مفاهیم قرآن در زندگی فردی و اجتماعی

حجتالاسلام سید معصوم حسینی در گفتوگو با خبرنگار مهر با دعوت از عموم مردم برای پیوستن به پویش «نهضت زندگی با آیهها» اظهار داشت: قرآن کریم کتاب هدایت و تربیت انسان است و در همه مراحل زندگی، از ساحت فردی گرفته تا عرصههای اجتماعی، نقشآفرین و اثرگذار است.
وی با بیان اینکه بسیاری از چالشهای امروز جامعه ناشی از فاصله گرفتن از آموزههای قرآنی است، افزود: اگر خانوادهها و افراد بتوانند مفاهیم قرآن را در متن زندگی خود جاری سازند و رفتار و تصمیمهای خود را با آموزههای الهی هماهنگ کنند، بیتردید جامعهای سرشار از آرامش، عدالت و معنویت شکل خواهد گرفت.
رئیس دانشکده علوم قرآنی آمل ادامه داد: قرآن تنها برای تلاوت و قرائت نیست، بلکه برنامه جامع زندگی است. این کتاب آسمانی میتواند در تنظیم روابط فردی، تحکیم بنیان خانواده، ارتقای مناسبات اجتماعی و حتی هدایت کنشهای سیاسی و مدیریتی جامعه نقش اساسی ایفا کند.
وی تصریح کرد: آنچه خداوند متعال از انسان میخواهد، حرکت در مسیر هدایت الهی و عمل به آموزههای وحیانی است و تحقق این امر، جز با انس مستمر با قرآن و تلاش برای فهم و اجرای آیات الهی در زندگی ممکن نخواهد بود.
حسینی با ابراز امیدواری نسبت به گسترش فرهنگ عمل به قرآن در جامعه گفت: امیدواریم روزی فرا برسد که مفاهیم آیات الهی نهتنها در گفتار، بلکه در عمل و سبک زندگی مردم تجلی یابد و شاهد شکلگیری جامعهای باشیم که تمامی ابعاد آن بر مدار قرآن تنظیم شده است.
وی در پایان از اساتید، دانشجویان، فعالان فرهنگی و عموم مردم دعوت کرد با حضور فعال در پویش «نهضت زندگی با آیهها»، گامی مؤثر در جهت تحقق سبک زندگی قرآنی و تعمیق فرهنگ انس با قرآن در جامعه بردارند.
رئیس دانشکده علوم قرآنی آمل با تأکید بر نقش راهبردی قرآن در هدایت فرد و جامعه، گفت: تحقق سبک زندگی قرآنی در ابعاد فردی، اجتماعی و حتی سیاسی، زمینهساز شکلگیری جامعهای الهی و برخوردار از آرامش و معنویت خواهد بود.
