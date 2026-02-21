حجت‌الاسلام یوسف پورآرین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح ابعاد «طرح زندگی با آیه‌ها» اظهار کرد: این طرح با رویکردی نوین و مسئله‌محور، در پی آن است که مفاهیم کاربردی قرآن کریم را از محدوده محافل رسمی و مناسبت‌های مذهبی فراتر برده و در متن زندگی روزمره مردم جاری سازد.

وی با بیان اینکه قرآن کتاب هدایت و برنامه جامع زندگی انسان است، افزود: اگر آیات الهی به‌درستی فهم، تبیین و متناسب با نیازهای روز جامعه عرضه شود، می‌تواند بسیاری از چالش‌های اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی را مدیریت کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین عنوان کرد: از همین رو در این طرح تلاش شده آیات منتخب با محوریت موضوعاتی همچون خانواده، امیدآفرینی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، اخلاق حرفه‌ای، سبک تعاملات فردی و اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده انتخاب و با بیانی ساده، روان و کاربردی در اختیار اقشار مختلف مردم قرار گیرد.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح، ظرفیت گسترده شبکه تبلیغی استان شامل روحانیون، مبلغان، ائمه جماعات، فعالان فرهنگی و قرآنی، هیئات مذهبی، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، مدارس و دانشگاه‌ها به کار گرفته شده است تا مفاهیم آیات در قالب جلسات تفسیر کوتاه، تولید محتوای رسانه‌ای، پویش‌های مردمی و برنامه‌های آموزشی به شکلی جذاب و اثرگذار ارائه شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین با تأکید بر مردمی‌سازی فعالیت‌های قرآنی تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی این طرح، تبدیل هر خانه به یک پایگاه قرآنی است؛ به این معنا که خانواده‌ها بتوانند با انس روزانه با یک آیه و تأمل در پیام آن، سبک زندگی خود را بر مبنای آموزه‌های وحیانی تنظیم کنند.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از فضای مجازی و ابزارهای نوین رسانه‌ای نیز در دستور کار قرار دارد تا نسل نوجوان و جوان ارتباطی عمیق‌تر و آگاهانه‌تر با مفاهیم قرآن برقرار کنند.

پورآرین با اشاره به ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی در تحقق اهداف این طرح بیان کرد: «زندگی با آیه‌ها» یک برنامه مقطعی یا شعاری نیست، بلکه حرکتی فرهنگی و مستمر برای نهادینه‌سازی گفتمان قرآنی در سطح جامعه است.

وی افزود: چنانچه مفاهیم قرآن به زبان روز و متناسب با نیازهای فکری نسل جدید ارائه شود، می‌توان شاهد تقویت هویت دینی، افزایش سرمایه اجتماعی، کاهش آسیب‌های فرهنگی و شکل‌گیری جامعه‌ای پویا، امیدوار و مسئولیت‌پذیر بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین در پایان تأکید کرد: قرآن کریم ظرفیت بی‌پایانی برای هدایت انسان دارد و وظیفه نهادهای فرهنگی آن است که این ظرفیت عظیم را به صورت عملی و کاربردی در زندگی مردم جاری سازند تا مسیر تعالی فردی و اجتماعی هموارتر شود.