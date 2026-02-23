به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ارزان‌ترین و گران‌ترین تیپ‌های فیدلیتی در اسفند ۱۴۰۴ به ترتیب حدود ۳.۸ و ۵.۳ میلیارد تومان قیمت دارند. نرخ‌های امروز پس از افزایش قیمت حدود ۸۰ درصدی در سال جاری به دست آمده‌اند. یکی از سوالات خریداران در شرایط فعلی، آینده قیمت فیدلیتی صفر در سال ۱۴۰۵ است. در ادامه به بررسی سناریوهای احتمالی قیمت ماشین فیدلیتی صفر تا پایان بهار ۱۴۰۵ می‌پردازیم.

قیمت فیدلیتی صفر در اسفند ۱۴۰۴

قیمت فیدلیتی صفر در اسفند ماه ۱۴۰۴ بسته به تیپ این خودرو بین ۳.۸ تا ۵.۳ میلیارد تومان است. در جدول زیر، قیمت تیپ‌های مختلف فیدلیتی مدل ۱۴۰۴ را در اسفند ماه مشاهده می‌کنید.

مدل فیدلیتی قیمت روز (تومان) فیدلیتی الیت ۵ نفره ۳.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ فیدلیتی الیت ۷ نفره ۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ فیدلیتی پرایم ۵ نفره ۳.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ فیدلیتی پرایم ۷ نفره ۳.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ فیدلیتی پرستیژ ۵ نفره ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

تغییرات قیمت ماشین فیدلیتی صفر در سال ۱۴۰۴



میانگین افزایش قیمت مدل‌های مختلف فیدلیتی در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۰ درصد است. به‌عنوان مثال، فیدلیتی الیت ۵ نفره در فروردین ماه سال جاری با قیمت ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان معامله می‌شد. قیمت این خودرو در بهار ۱۴۰۴ تقریبا ثابت باقی ماند. در تابستان سال جاری نیز شاهد افزایش قیمت ۲۰۰ میلیون تومانی قیمت فیدلیتی الیت ۵ نفره بودیم. با شروع پاییز ۱۴۰۴، روند صعودی قیمت ماشین فیدلیتی صفر نیز شتاب گرفت. به‌طوری‌که حد فاصل مهر تا آذر حدود ۵۰۰ میلیون تومان جهش قیمت فیدلیتی صفر اتفاق افتاد.

اوج رشد قیمت فیدلیتی در سال جاری مربوط به زمستان ۱۴۰۴ و همزمان با جهش نرخ دلار و اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی توسط دولت بود. در طول دی و بهمن ماه قیمت فیدلیتی الیت ۵ نفره حدود ۱ میلیارد تومان جهش کرد. این افزایش قیمت کم سابقه، باعث شد تا در مجموع شاهد رشد ۸۰ درصدی قیمت فیدلیتی الیت در سال ۱۴۰۴ باشیم.

پیش‌بینی قیمت فیدلیتی صفر تا خرداد ۱۴۰۵

مهم‌ترین عامل تأثیرگذار در نوسان قیمت فیدلیتی و سایر خودروها، نرخ ارز است. معمولا هر زمان قیمت دلار روند صعودی پیدا می‌کند، قیمت‌ها در بازار خودرو نیز به فاصله کوتاهی، مسیر مشابه را در پیش می‌گیرند. میزان افزایش قیمت خودرو نیز معمولا با کمی اختلاف همپای نرخ ارز در بازار آزاد اتفاق می‌افتد.

بنابرین برای پیش‌بینی قیمت فیدلیتی صفر در سال ۱۴۰۵ باید بیش از هر عامل دیگری روی تغییرات احتمالی نرخ ارز تمرکز کرد. در شرایط فعلی، سیگنال‌های سیاسی محرک اصلی نرخ ارز در ایران به شمار می‌روند. ضمن اینکه نمی‌توان از تورم بیش از ۵۰ درصدی موجود در اقتصاد ایران چشم‌پوشی کرد.

سناریوهای مختلفی را می‌توان برای سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی کرد:

سناریوی خوش‌بینانه

اگر مذاکرات بین ایران و آمریکا به توافق هر چند کوتاه مدت بین دو کشور منجر شود و سایه تهدیدهای نظامی از کشور برداشته شود، می‌توان امیدوار بود که قیمت ارز از کانال ۱۶۵ هزار تومان در ابتدای اسفند ۱۴۰۴ عقب بنشیند. مبنای محاسبات بودجه سال ۱۴۰۵ با نرخ ارز ۱۲۳ هزار تومانی است. این موضوع نشان می‌دهد حتی در صورت ریزش قیمت ارز، احتمالا کف بازار در محدوده ۱۲۳ هزار تومان خواهد بود. اما در حالت کلی، سناریوی خوش‌بینانه قرار گرفتن نرخ ارز در محدوده ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان در بهار ۱۴۰۵ است.

اصلاح قیمت ۲۰ درصدی نرخ ارز می‌تواند زمینه‌ساز کاهش قیمت فیدلیتی در بهار سال ۱۴۰۵ شود. در این حالت می‌توان امیدوار بود قیمت فیدلیتی الیت ۵ نفره به محدوده زیر ۳.۵ میلیارد تومان کاهش یابد. همچنین فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره به‌عنوان گران‌ترین تیپ این خودرو نیز می‌تواند به محدود ۴.۵ میلیارد تومان عقب نشینی کند.

سناریوی میانه

در سناریوی میانه یا خنثی فرض بر این است که شرایط فعلی کشور همچنان در بهار ۱۴۰۵ نیز ادامه پیدا کند. در این حالت، انتظار می‌رود که نرخ دلار زیر سایه تنش‌های احتمالی همچنان با شیب ملایم افزایش یابد و به محدوده ۱۷۰ تا ۱۸۰ تومان برسد. باتوجه‌به اینکه در این سناریو میزان رشد قیمت ارز محدود است، احتمالا رشد قیمت فیدلیتی صفر نیز خیلی محسوس نخواهد بود و نهایتا تا پایان بهار ۱۴۰۵ حدود ۱۰ درصد نسبت به نرخ‌های فعلی افزایش یابد.

سناریوی بدبینانه

در سناریوی بدبینانه احتمال تشدید تنش‌های نظامی وجود دارد که می‌تواند به وقوع جنگ منتهی شود. تجربه خرداد و تیر ماه ۱۴۰۴ نشان داد معمولا با فاصله کوتاهی پس از پایان جنگ، قیمت ارز روند صعودی پرشتاب پیدا می‌کند. در این حالت می‌توان انتظار داشت در پایان بهار ۱۴۰۵، قیمت ارز به حدود ۲۰۰ هزار تومان برسد.

اگر این اتفاق رخ دهد، باتوجه‌به نرخ فعلی ارز، قیمت دلار حدود ۲۵ درصد رشد می‌کند. بنابراین می‌توان انتظار داشت که قیمت ماشین فیدلیتی صفر نیز در سه ماه آینده بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد.

بهترین زمان برای خرید فیدلیتی در سال ۱۴۰۵

اگر قصد خرید فیدلیتی و استفاده از این خودرو برای چند سال را دارید، اسفند ماه ۱۴۰۴ زمان مناسبی برای خرید این ماشین است. در حال حاضر، هیجانات ناشی از رشد قیمت فیدلیتی صفر تا حدی تخلیه شده و قیمت این خودرو در وضعیت ثبات نسبی قرار دارد. به‌همین دلیل، می‌توانید برای خرید فیدلیتی دست به کار شوید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.