ورود گسترده مهاجران به سبته؛ استقرار ارتش اسپانیا در مرز با مغرب

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد طی تنها ۲۴ ساعت، حدود ۴۹ هزار مهاجر وارد شهر سبته در شمال مغرب شدهاند؛ رخدادی که به یکی از بزرگترین موجهای مهاجرتی سالهای اخیر در این منطقه تبدیل شده است. در پی این تحولات، دولت مادرید علاوه بر گارد مدنی و یگانهای گارد ساحلی، نیروهای ارتش را نیز برای کنترل مرزها و مدیریت اوضاع به منطقه اعزام کرد.
این موج گسترده مهاجرت همزمان با برگزاری مراسم سالروز «عید عرش» در مغرب رخ داده است. با وجود اهمیت این تحولات، تاکنون دولت رباط موضع رسمی درباره این رویداد اتخاذ نکرده و جزئیاتی از اقدامات احتمالی خود برای مدیریت وضعیت منتشر نکرده است.
برخی گزارشها، افزایش بیکاری در میان جوانان، کاهش فرصتهای شغلی، رشد شکافهای اجتماعی و افزایش هزینههای زندگی را از مهمترین عوامل شکلگیری این موج مهاجرت عنوان میکنند. به اعتقاد این منابع، تداوم مشکلات اقتصادی و معیشتی در کشورهای شمال آفریقا، انگیزه مهاجرت به اروپا را بیش از گذشته افزایش داده است.
در مقابل، شماری از ناظران معتقدند این موج ورود مهاجران صرفاً ماهیتی خودجوش ندارد و ممکن است با تحولات سیاسی اخیر نیز مرتبط باشد.
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