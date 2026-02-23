به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه رویان، بیست و هفتمین کنگره بینالمللی پزشکی تولید مثل، بیست و دومین کنگره زیستشناسی و فناوری سلولهای بنیادی، و بیست و یکمین سمینار پرستاری مامایی، ۱۱ تا ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۵ توسط پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی در شهر تهران برگزار میشود. تاکنون بیست و شش دوره از این کنگره علمی بینالمللی که زمینهساز پژوهشهای مشترک علمی است با حضور گسترده دانشمندان از سراسر جهان با موفقیت برگزار شده است.
اعظم دالمن دبیر علمی بیست و هفتمین کنگره بینالمللی پزشکی تولیدمثل، رضا مقدسعلی دبیر علمی بیست و دومین کنگره زیستشناسی و فناوری سلولهای بنیادی، نعیمه سادات میرقوامالدین دبیر علمی سمینار پرستاری مامایی و روحالله فتحی دبیر اجرایی کنگره است.
دو کنگره بینالمللی پزشکی تولیدمثل و زیستشناسی و فناوری سلولهای بنیادی به زبان انگلیسی و سمینار پرستاری مامایی به زبان فارسی خواهد بود. محورهای کنگره جهت اطلاع اساتید، پژوهشگران و دانشجویان در وبسایت کنگره رویان ارائه شده است.
علاقمندان میتوانند چکیده مقالههای علمی خود را تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵ از طریق پایگاه اینترنتی کنگره بینالمللی رویان به این نشانی ارسال کنند. پس از داوری نهایی چکیده مقالهها، عناوین برگزیده تا نیمه خرداد ماه اعلام خواهد شد.
سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی، معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه رویان نیز گفت: همزمان با بیست و هفتمین کنگره بینالمللی رویان، برنامه جایزه کاظمی پژوهشگاه رویان با هدف افزایش انگیزه محققان داخلی برگزار میشود. برنامه جایزه کاظمی رویان فرصت مناسبی برای نشان دادن توانمندیها و دستاوردهای علمی ما به جامعه بینالمللی بوده و نگاه محققان خارجی را نسبت به محققان داخل کشور تغییر داده است.
