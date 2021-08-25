بیست و دومین کنگره رویان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین کنگره بین‌المللی مجازی پزشکی تولیدمثل پژوهشگاه رویان، هفدهمین کنگره بین‌المللی مجازی فناوری سلول‌های بنیادی پژوهشگاه رویان و شانزدهمین سمینار پرستاری و مامایی پژوهشگاه رویان از ۱۰-۱۴ شهریور در محل پژوهشگاه رویان به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

محورهای بیست و دومین کنگره بین‌المللی پزشکی تولیدمثل شامل«پیامدهای زودهنگام و دیرهنگام روش های کمک باروری»، «سقط مکرر: مکانیسم‌ها و مدیریت»، «تکنیک‌های کمک‌باروی: جنبه‌های آزمایشگاهی»، «انتقال جنین تازه یا فریز شده»، «تولید گامت مصنوعی»، « برنامه‌ریزی ‌هسته‌ای و تراریخته در حیوانات مزرعه »، «پیشرفت‎‌های مدیریت واریکوسل» می شود.

همچنین محورهای هفدهمین کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی شامل «هویت سلولی، توسعه اولیه و توان سلولی»،«سلول‌های بنیادی در توسعه و درمان سرطان»، « سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی »،« ویژگی‌های ریزمحیطی در کنام سلول‌های بنیادی»،« سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی »،« فناوری‌های نانو و میکرو در تحقیقات سلول‌های بنیادی»، « فناوری‌های نوین در تحقیقات سلول‌های بنیادی» هستند.

علاوه بر این، «فرایند بررسی بیماران نابارور قبل و بعد از بارداری در بحران کرونا»،«آخرین دستاوردهای درمان ناباروری (با تمرکز بر اختلالات تخمدان پلی‌کیستیک، حفظ باروری در بیماران مبتلا به سرطان، آندومتریوز، رشد، بهداشت و نوزایی جمعیت) از دیگر محورهای سمینار پرستاری و مامایی هستند.

تاکنون ۲۵۳ چکیده مقاله در دو کنگره تولیدمثل و سلول‌های بنیادی و ۴۶ چکیده مقاله به سمینار پرستاری مامایی از سوی محققان به دبیرخانه این کنگره ارسال شده که از این میان ۲۱۰ مقاله به صورت ارائه شفاهی و ارائه پوستر پذیرش شده‌اند. در سمینار پرستاری و مامایی هم ۴۵ چکیده مقاله به صورت پوستر پذیرش شده‌اند.

امسال نیز همانند سال‌های گذشته، مسابقاتی، از جمله مسابقه بهترین خواننده پوستر، بهترین شنونده سخنران‌ها، و بالاترین امتیاز چکیده مقاله به صورت مجازی برگزار و در روز پایانی کنگره به برگزیدگان جوایزی اهدا خواهد شد.

سخنرانان ویژه این کنگره دکتر سید جعفر حسین، مدیر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی WHO، پروفسور هیو تیلور از کشور آمریکا، رئیس انجمن پزشکی تولیدمثل آمریکا (ASRM) ودکتر ابراهیم پارسا نژاد، رئیس انجمن باروری و ناباروری ایران (ISRM) هستند.