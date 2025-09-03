به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از برگزیدگان بیست‌وچهارمین دوره جشنواره بین‌المللی و بیست‌وششمین کنگره بین‌المللی رویان، امروز (چهارشنبه ۱۲ شهریورماه) در سالن همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

در این مراسم که با حضور شاهین آخوندزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، علی منتظری، رئیس جهاد دانشگاهی، و جمعی از اساتید و پژوهشگران برگزار شد، از برگزیدگان ملی و بین‌المللی جشنواره، دبیران علمی کنگره‌ها و نویسندگان بهترین خلاصه‌مقالات با بالاترین امتیاز داوران تقدیر به عمل آمد.

در بخش بین‌الملل، دکتر مجید ابراهیمی ورکیانی از استرالیا، به‌دلیل ارائه پژوهش در زمینه «راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای درمان ناباروری مردان» به‌عنوان برگزیده حوزه زیست‌پزشکی و زیست‌فناوری تولیدمثل معرفی شد.

همچنین دکتر حیدر حیدری خویی از اتریش، با ارائه پژوهش «ساخت مدل جنین انسان با سلول‌های بنیادی: کلید درک اسرار رشد اولیه جنین» که نتایج آن در مجله نیچر منتشر شده است، به‌عنوان برگزیده حوزه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی مورد تقدیر قرار گرفت.

در بخش ملی نیز چندین پژوهشگر برگزیده معرفی شدند:

دکتر معصومه اسماعیلی‌بند از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و دکتر نیک‌نفس از دانشگاه علوم پزشکی تبریز به‌طور مشترک برای پژوهش «بررسی مولکولی مایع بلاستوسل جنین به‌عنوان نشانگر قابل‌دسترس وضعیت کروموزومی جنین» در حوزه زیست‌پزشکی تولیدمثل تقدیر شدند.

دکتر حامد دائمی از پژوهشگاه رویان با طرح «داربست‌های مبتنی بر پلیمرهای طبیعی برای مهندسی بافت‌های نرم» برگزیده ملی گروه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی شد.

همچنین از طرح‌های شایسته تقدیر در دو حوزه مختلف قدردانی شد:

در حوزه پزشکی تولیدمثل، از دکتر نادیا شیبک و استاد راهنمای او، دکتر زهرا زندیه از دانشگاه علوم پزشکی ایران برای طرح «ارزیابی کارایی چیپ میکروفلوئیدیک در جداسازی اسپرم انسانی» تقدیر شد.

در حوزه سلول‌های بنیادی، دکتر حمید صادقی از جهاد دانشگاهی برای طرح «طراحی ساختارهای زیستی حامل دارو جهت نفوذ عمیق به تومورهای سرطانی و افزایش جذب دارو» مورد قدردانی قرار گرفت.

در ادامه مراسم نیز از دبیران علمی کنگره‌های رویان شامل دکتر فرامرز فرهی (دبیر بیست‌وششمین کنگره بین‌المللی پزشکی تولیدمثل رویان)، دکتر شریف مرادی (دبیر بیست‌ویکمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی و فناوری‌های سلول‌های بنیادی) و حدیث طاهری (دبیر بیستمین سمینار پرستاری و مامایی رویان) تقدیر شد.

همچنین از ارائه‌دهندگان مقالات برتر هر کنگره شامل محسن دشتی، طیبه جوادی‌منفرد و مهنا منصوری (کنگره پزشکی تولیدمثل رویان) و امیرمحمد پشنگ، فاطمه صلاح‌پور و مهدی عبدالعظیمی (کنگره زیست‌شناسی و فناوری‌های سلول‌های بنیادی) قدردانی به عمل آمد.