پذیرش ۵۱۵ مقاله در سه کنگره رویان؛ چرا کنگره رویان به زبان فارسی نیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر روح‌الله فتحی، در کنفرانس خبری بیست و ششمین کنگره و بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی رویان که امروز شنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۴ در پژوهشگاه رویان برگزار شد، گفت: امسال نیز همچون سال‌های گذشته در شهریورماه سه برنامه علمی در قالب کنگره بین‌المللی رویان برگزار می‌شود؛ بیست و ششمین کنگره علوم تولید مثل، بیست و یکمین کنگره سلول‌های بنیادی و بیستمین سمینار پرستاری که مانند همیشه دو برنامه اول به زبان انگلیسی و برنامه سوم به زبان فارسی خواهد بود.

وی با اشاره به استقبال خوبی که از این جشنواره شده است، افزود: بیش از ۶۰۰ خلاصه مقاله به دبیرخانه رسید که پس از داوری دقیق، ۵۱۵ خلاصه مقاله در سه برنامه امسال پذیرش شدند. در کنگره علوم تولید مثل ۲۱۱ خلاصه مقاله پذیرش شد که شامل ۱۹۵ پوستر و ۱۶ سخنرانی بود. در کنگره سلول‌های بنیادی نیز ۲۳۷ خلاصه مقاله پذیرش شد که از این تعداد ۲۲۰ پوستر و ۱۷ سخنرانی انتخاب شد. همچنین در سمینار پرستاری ۶۷ خلاصه مقاله پذیرش شد که ۶۳ مقاله به صورت پوستر و ۴ مقاله به صورت سخنرانی انتخاب شدند.

وی ادامه داد: از میان این مقالات، شش خلاصه مقاله به عنوان مقالات برگزیده انتخاب شدند که در روز افتتاحیه کنگره جوایز خود را دریافت خواهند کرد. این مقالات پس از فرایند داوری امتیاز لازم را کسب کرده‌اند.

معاون آموزشی رویان خاطر نشان کرد: هر ساله تلاش می‌کنیم در کنار کنگره رویان برنامه‌هایی برای دانشجویان و محققان داشته باشیم که حدود دو تا سه هفته قبل از کنگره آغاز می‌شوند. امسال ۸ برنامه آموزشی شامل هفت کارگاه تخصصی و فوق تخصصی و یک سمپوزیوم پیش‌کنگره با موضوع چاقی و روش‌های درمان آن برگزار شد که با استقبال خوبی مواجه بود.

وی اظهار کرد: افتتاحیه کنگره امسال ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه برگزار می‌شود و این برنامه به صورت دوگانه (حضوری و مجازی) خواهد بود. برای نخستین‌بار سامانه‌ای ویژه شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است تا بتوانند علاوه بر حضور حضوری و مجازی در سخنرانی‌ها، ارتباط علمی مستقیم برقرار کنند.

دبیر اجرایی کنگره تصریح کرد: امسال در مجموع ۹۵ سخنرانی در سه برنامه علمی خواهیم داشت که شامل ۳۶ سخنران خارجی از ۱۹ کشور دنیا و ۵۹ سخنران داخلی از دانشگاه‌ها، انجمن‌ها و مراکز علمی کشور است.

وی افزود: یکی از بخش‌های مهم کنگره حضور حامیان علمی، معنوی و مالی است. امسال ۱۰۶ مرکز داخلی و خارجی از کنگره حمایت کرده‌اند که شامل ۳۶ مرکز دانشگاهی و علمی خارج از کشور، ۴۰ دانشگاه و انجمن علمی داخلی و ۳۰ شرکت دانش‌بنیان و تجهیزاتی است که در کنار پژوهشگاه رویان این رویداد را پشتیبانی می‌کنند.

به گفته فتحی؛ در دل کنگره رویان چهار مسابقه نیز برگزار می‌شود. علاوه بر انتخاب شش خلاصه مقاله برگزیده، بهترین شنونده، بهترین سخنران و بهترین ارائه‌کننده پوستر نیز معرفی و در روز اختتامیه جوایز خود را دریافت خواهند کرد.

چرا کنگره رویان به زبان فارسی برگزار نمی‌شود؟

معاون آموزشی رویان با انتقاد از این‌که سال گذشته پس از برگزاری روز نخست کنگره، یکی از خبرنگاران بدون حضور در برنامه خبری منتشر کرد که چرا کنگره با وجود حضور فارسی‌زبانان به زبان انگلیسی برگزار می‌شود. ای کاش ایشان خود در کنگره حضور داشتند تا بسیاری از ابهامات برطرف می‌شد. برگزاری کنگره بین‌المللی مستلزم برنامه‌ریزی دقیق است. جلسات کنگره از شش ماه قبل آغاز می‌شود و در این مدت تلاش می‌کنیم اساتید برجسته داخلی و خارجی را با توجه به علوم روز دنیا پای کار بیاوریم. شرایط سیاسی و بین‌المللی نیز تأثیرگذار است، اما ما تمام تلاش خود را برای ایجاد ارتباطات علمی به کار می‌گیریم.

فتحی درباره اصرار بر برگزاری کنگره به زبان انگلیسی توضیح داد: سه دلیل اصلی وجود دارد؛ نخست آنکه اگر بخواهیم پیشرفت‌های علمی کشورمان را به سمع و نظر محققان بین‌المللی برسانیم ناگزیر باید از زبان بین‌المللی استفاده کنیم. نمی‌توان کنگره تخصصی را به زبان فارسی برگزار کرد و سپس زیرنویس انگلیسی گذاشت. دوم اینکه امسال بیش از ۳۰ سخنران خارجی در نشست‌های مجازی حضور دارند و طبیعی است که نمی‌توانیم در حضور آنان برنامه را به زبان فارسی برگزار کنیم.

وی افزود: دلیل سوم این است که محتوای علمی کنگره پس از برگزاری تدوین و در شبکه‌های مجازی و وب‌سایت بارگذاری می‌شود تا محققان و اساتید خارجی نیز بتوانند از آن بهره‌مند شوند؛ بنابراین لازم است این محتوا به زبان انگلیسی باشد.