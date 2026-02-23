فرمانده دریابانی بوشهر: امنیت امروز کشور مرهون خون شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد روهنده صبح دوشنبه در دیدار با خانواده شهید ندیم‌زاده در جزیره خارگ، شهدا را از صالحان روز قیامت دانست و اظهار کرد: شهدا با حرکت در مسیر آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی و نثار جان خود، در ردیف صالحان در روز قیامت قرار دارند.

فرمانده پایگاه دریابانی بوشهر تصریح کرد: بر ما وظیفه است در مسیر اهداف و آرمان‌های آنان حرکت و ادامه دهنده واقعی راه آنان باشیم.

سرهنگ روهنده بیان کرد: امنیت امروز کشور و عزت ایران اسلامی به برکت خون شهداء رقم خورده است و با وجود رشادت‌های این عزیزان بوده است که امروز در آسایش و راحتی زندگی می‌کنیم و باید قدردان زحمات، ایثارگری‌ها و رشادت‌های شهداء در تمامی دوران باشیم.