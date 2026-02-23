کشف ۴۸۰۰ عدد مواد محترقه خارجی در تبریز و دستگیری دو نفر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی ظهر دوشنبه اظهار کرد: در آستانه روزهای پایانی سال و در چارچوب اجرای طرحهای پیشگیرانه برای کاهش حوادث احتمالی چهارشنبهسوری، مأموران انتظامی پاسگاه اسپیران با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی موفق به شناسایی و کشف مقادیر قابل توجهی مواد محترقه غیرمجاز شدند.
وی افزود: در این عملیات، تعداد ۴ هزار و ۸۰۰ عدد انواع مواد محترقه خارجی و بمبهای دستساز خطرناک کشف و ضبط شد که نگهداری و توزیع آنها میتوانست خسارات جانی و مالی جبرانناپذیری برای شهروندان به همراه داشته باشد.
فرمانده انتظامی تبریز با اشاره به دستگیری دو نفر در این رابطه گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند و برخورد با سودجویان و برهمزنندگان نظم و امنیت عمومی با جدیت ادامه خواهد داشت.
نعمتی با تأکید بر ضرورت همکاری خانوادهها در کنترل و مراقبت از فرزندان خود در روزهای منتهی به چهارشنبهسوری، از شهروندان خواست با پرهیز از استفاده از مواد محترقه خطرناک، پلیس را در برگزاری چهارشنبهسوری ایمن و بهدور از حادثه یاری کنند.
