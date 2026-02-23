عذرخواهی پلیس آذربایجان شرقی از رفتار نامناسب مأمور در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه صادره از سوی مرکز اطلاع‌رسانی پلیس آذبایجان‌شرقی آمده است: به دنبال انتشار ویدئویی در فضای مجازی که حاکی از رفتار غیرمتعارف یکی از مأموران انتظامی با یک شهروند بود، موضوع با دستور ویژه فرمانده انتظامی استان در دستور کار بررسی قرار گرفت.

بر اساس این اطلاعیه، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد تنش لفظی ایجادشده میان مأمور و شهروند، به بروز رفتار خارج از چارچوب ضوابط منجر شده است.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس آذربایجان شرقی ضمن عذرخواهی از شهروند یادشده تأکید کرده است: موضوع از طریق بازرسی فرماندهی انتظامی استان به صورت دقیق پیگیری شده و برابر مقررات با مأمور خاطی برخورد سازمانی صورت گرفته است.

در پایان این اطلاعیه بر التزام پلیس به رعایت حقوق شهروندی و برخورد قاطع با هرگونه رفتار خارج از ضوابط قانونی تأکید شده است.