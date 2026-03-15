به گزارش خبرنگار مهر، قادر ایراندوست عصر یکشنبه در کمیسیون نظارت بر بازار بناب ضمن اشاره به شرایط حساس کنونی کشور و جنگ ترکیبی دشمنان، هرگونه اقدام که منجر به اخلال در نظم و امنیت عمومی، سلب آسایش شهروندان و به خطر انداختن جان و مال آنان رافراهم نماید با اعمال شدید قانون مواجه خواهند شد.

ایران‌دوست با تأکید بر اینکه خرید، نگهداری، حمل، توزیع و فروش مواد منفجره و محترقه، استفاده از آن‌ها در اماکن عمومی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان جرم محسوب می‌شود، افزود: مرتکبان اینگونه اعمال بسته به شدت عمل مجرمانه و خسارات وارده، مشمول مجازات‌های حبس، شلاق، دیه و قصاص خواهند شد.

دادستان بناب با اشاره به آمادگی کامل نیروهای انتظامی، امنیتی و دستگاه قضایی، از خانواده‌ها خواست با نظارت بر رفتار فرزندان خود، مانع بروز خطرات جانی، خسارات مالی و سوءاستفاده دشمنان شوند.

وی همچنین از اختیارات داده شده به ضابطین برای دستگیری افراد درگیر در خرید و فروش مواد محترقه و کسانی که با پرتاب این مواد باعث رعب و وحشت مردم می‌شوند، خبر داد.