۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۲۲

ایراندوست: با مخلان امنیت در چهارشنبه‌سوری قاطعانه برخورد می‌شود

بناب- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بناب نسبت به وقوع حوادث ناگوار در آستانه چهارشنبه‌سوری هشدار داد و از شهروندان خواست با دوری از تجمعات پرخطر، در تأمین امنیت عمومی مشارکت نمایند.

به گزارش خبرنگار مهر، قادر ایراندوست عصر یکشنبه در کمیسیون نظارت بر بازار بناب ضمن اشاره به شرایط حساس کنونی کشور و جنگ ترکیبی دشمنان، هرگونه اقدام که منجر به اخلال در نظم و امنیت عمومی، سلب آسایش شهروندان و به خطر انداختن جان و مال آنان رافراهم نماید با اعمال شدید قانون مواجه خواهند شد.

ایران‌دوست با تأکید بر اینکه خرید، نگهداری، حمل، توزیع و فروش مواد منفجره و محترقه، استفاده از آن‌ها در اماکن عمومی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان جرم محسوب می‌شود، افزود: مرتکبان اینگونه اعمال بسته به شدت عمل مجرمانه و خسارات وارده، مشمول مجازات‌های حبس، شلاق، دیه و قصاص خواهند شد.

دادستان بناب با اشاره به آمادگی کامل نیروهای انتظامی، امنیتی و دستگاه قضایی، از خانواده‌ها خواست با نظارت بر رفتار فرزندان خود، مانع بروز خطرات جانی، خسارات مالی و سوءاستفاده دشمنان شوند.

وی همچنین از اختیارات داده شده به ضابطین برای دستگیری افراد درگیر در خرید و فروش مواد محترقه و کسانی که با پرتاب این مواد باعث رعب و وحشت مردم می‌شوند، خبر داد.

کد خبر 6775742

