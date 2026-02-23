به گزارش خبرگزاری مهر، محسن معصومعلیزاده ظهر دوشنبه در دیدار با کارکنان پایگاه میراثجهانی هگمتانه اظهار کرد: درک صحیح جایگاه جهانی هگمتانه نخستین گام در برنامهریزی و توسعه این مجموعه است، چراکه این محوطه بخشی مهم از هویت تمدنی و تاریخی کشور به شمار میرود.
وی ثبت جهانی هگمتانه را حاصل سالها تلاش مستمر دانست و افزود: این رویداد زمینهساز شکلگیری جریان مثبتی در استان شد و توجه مدیریت شهری و دستگاههای اجرایی به مرمت و احیای بافت تاریخی را افزایش داد.
مدیرکل میراثفرهنگی همدان با اشاره به ضرورت بازنگری طرح جامع هگمتانه بیان کرد: حفاظت از محوطه تاریخی، مرمت بناهای موجود و تداوم کاوشهای باستانشناسی هدفمند سه اولویت اصلی این مجموعه است و در این مسیر باید از فناوریهای نوین برای افزایش دقت و سرعت مطالعات بهره گرفت.
وی معرفی مؤثر هگمتانه را از مأموریتهای مهم پیشرو عنوان کرد و گفت: برگزاری همایشهای علمی، تولید آثار رسانهای و بهرهگیری از ظرفیتهای پژوهشی میتواند به معرفی هرچه بهتر این میراث جهانی در سطح ملی و بینالمللی کمک کند.
معصومعلیزاده با اشاره به افزایش بازدیدکنندگان پس از ثبت جهانی هگمتانه افزود: معرفی صحیح آثار تاریخی نقش مؤثری در جذب گردشگر و رونق اقتصادی دارد. از اینرو تعریف مسیر مشخص بازدید، ساماندهی پارکینگ و فضاهای خدماتی و ارتقای تجربه گردشگران ضروری است.
وی ایجاد مسیرهای ارتباطی مناسب، فضاهای فرهنگی و بازارچههای صنایعدستی را از دیگر برنامههای مورد تأکید دانست و ادامه داد: ثبت جهانی هگمتانه آغاز تعهدات جدیدی است و تحقق جایگاه شایسته این مجموعه در گرو برنامهریزی دقیق، معرفی مؤثر و همکاری دستگاهها و مردم خواهد بود.
مدیرکل میراثفرهنگی همدان همچنین بر اهمیت اجرای برنامههای آموزشی برای کودکان و نوجوانان به منظور آشنایی نسل آینده با میراثفرهنگی تأکید کرد.
