السیسی به ریاض می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر امروز دوشنبه برای دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به این کشور سفر می ‌کند.

محمد الشناوی سخنگوی ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که این سفر در چارچوب اهتمام دو کشور به تقویت روابط برادرانه تاریخی میان مصر و عربستان و تداوم رایزنی و هماهنگی درباره مسائل مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی دارای اهمیت مشترک انجام می‌شود.

گفتنی است در ۹ فوریه رئیس جمهور مصر به ابوظبی سفر و با محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات دیدار و گفتگو کرده بود.