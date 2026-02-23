۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۲۷

۴۷۲ هزار تراکنش خرید با کالابرگ در استان بوشهر ثبت شد

بوشهر- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: ۴۷۲ هزار و ۱۲۲ تراکنش خرید از طریق کالابرگ الکترونیکی در استان انجام شده و ۳۱۷ هزار و ۹۸۱ خانوار از مزایای طرح بهره‌مند شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طرح کالابرگ الکترونیکی در استان بوشهر با استقبال مطلوب خانوارها همراه بوده است ،اظهار کرد: آمارها نشان‌دهنده استفاده گسترده مردم از این طرح حمایتی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر افزود: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه طرح، تاکنون ۴۷۲ هزار و ۱۲۲ تراکنش خرید از طریق کالابرگ الکترونیکی در استان بوشهر انجام شده و ۳۱۷ هزار و ۹۸۱ خانوار از مزایای این طرح بهره‌مند شده‌اند.

وی بیان کرد: مبلغ کل اعتبار تخصیص‌یافته به طرح کالابرگ الکترونیکی در استان بوشهر ۹۹۸ میلیارد تومان بوده که از این میزان، ۹۴۱ میلیارد تومان توسط خانوارها مصرف شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر ادامه داد: تعداد فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی در استان بوشهر از سه هزار و ۹۰۰ فروشگاه به پنج هزار و ۷۴۷ فروشگاه افزایش یافته است و هم‌اکنون این فروشگاه‌ها در سطح استان فعال هستند که این موضوع موجب تسهیل دسترسی شهروندان به اقلام اساسی و افزایش رضایتمندی خانوارها شده است.

پروانه خاطرنشان کرد: بر اساس آمار موجود، بیشترین کالاهای خریداری‌شده در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی به ترتیب شامل برنج، حبوبات، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، روغن، قند و شکر، پنیر، شیر، ماست و ماکارونی بوده است.

