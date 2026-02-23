۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۰۵

درجه‌بندی حفاظتی ۱۲ غار لرستان در کمیته فنی کارگروه غارشناسی ایران

درجه‌بندی حفاظتی ۱۲ غار لرستان در کمیته فنی کارگروه غارشناسی ایران

خرم‌آباد- مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان از بررسی و تعیین درجه‌بندی حفاظتی ۱۲ غار واقع در مناطق تحت مدیریت این استان در کمیته فنی کارگروه غارشناسی ایران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران فرمان‌پور عصر دوشنبه به رسانه‌ها اظهار داشت: بیست‌وسومین جلسه کمیته فنی کارگروه غارشناسی ایران با حضور اعضای کمیته، نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، معاون محیط زیست طبیعی و رئیس اداره مدیریت بر حیات وحش استان، در محل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

وی توضیح داد: در این نشست تخصصی، وضعیت ۱۲ غار واقع در مناطق حفاظت‌شده استان شامل منطقه حفاظت شده قالیکوه، منطقه حفاظت شده اشترانکوه، منطقه حفاظت شده سفیدکوه و منطقه حفاظت شده شاداب کوه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و درجه‌بندی حفاظتی آنها تعیین شد.

ارزیابی جامع بر اساس شاخص‌های تخصصی

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان بیان کرد: این اقدام در چارچوب دستورالعمل حفاظت و بهره‌برداری از غارها و در راستای اجرای ماده ۶ آیین‌نامه مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری از غارهای کشور انجام شده است.

وی افزود: در فرآیند ارزیابی، شاخص‌های متعددی از جمله شرایط فیزیکی غارها، ویژگی‌های زمین‌شناسی، منابع آب، وضعیت پوشش گیاهی و جانوری (فون و فلور)، ملاحظات اجتماعی، ظرفیت‌های گردشگری و حساسیت‌های اکولوژیک مورد بررسی دقیق کارشناسان قرار گرفت و بر اساس نتایج حاصل، درجه حفاظتی هر غار تعیین شد.

گامی در مسیر مدیریت پایدار و ارتقای دانش غارشناسی

فرمان‌پور با تأکید بر اهمیت این درجه‌بندی‌ها تصریح کرد: هدف اصلی از تعیین سطوح حفاظتی، ایجاد چارچوبی علمی برای مدیریت، صیانت و بهره‌برداری پایدار از غارهاست تا ضمن جلوگیری از تخریب و آسیب‌های احتمالی، زمینه استفاده مسئولانه و علمی از این ظرفیت‌های طبیعی فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: غارهای لرستان به دلیل تنوع زیستی، ویژگی‌های زمین‌شناختی و ارزش‌های اکولوژیک، از اهمیت بالایی برخوردارند و این اقدام می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح دانش غارشناسی و حفاظت هدفمند از این میراث طبیعی در سطح ملی ایفا کند.

