به گزارش خبرنگار مهر، کامران فرمانپور عصر دوشنبه به رسانهها اظهار داشت: بیستوسومین جلسه کمیته فنی کارگروه غارشناسی ایران با حضور اعضای کمیته، نمایندگان دستگاههای مرتبط، معاون محیط زیست طبیعی و رئیس اداره مدیریت بر حیات وحش استان، در محل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.
وی توضیح داد: در این نشست تخصصی، وضعیت ۱۲ غار واقع در مناطق حفاظتشده استان شامل منطقه حفاظت شده قالیکوه، منطقه حفاظت شده اشترانکوه، منطقه حفاظت شده سفیدکوه و منطقه حفاظت شده شاداب کوه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و درجهبندی حفاظتی آنها تعیین شد.
ارزیابی جامع بر اساس شاخصهای تخصصی
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان بیان کرد: این اقدام در چارچوب دستورالعمل حفاظت و بهرهبرداری از غارها و در راستای اجرای ماده ۶ آییننامه مدیریت، حفاظت و بهرهبرداری از غارهای کشور انجام شده است.
وی افزود: در فرآیند ارزیابی، شاخصهای متعددی از جمله شرایط فیزیکی غارها، ویژگیهای زمینشناسی، منابع آب، وضعیت پوشش گیاهی و جانوری (فون و فلور)، ملاحظات اجتماعی، ظرفیتهای گردشگری و حساسیتهای اکولوژیک مورد بررسی دقیق کارشناسان قرار گرفت و بر اساس نتایج حاصل، درجه حفاظتی هر غار تعیین شد.
گامی در مسیر مدیریت پایدار و ارتقای دانش غارشناسی
فرمانپور با تأکید بر اهمیت این درجهبندیها تصریح کرد: هدف اصلی از تعیین سطوح حفاظتی، ایجاد چارچوبی علمی برای مدیریت، صیانت و بهرهبرداری پایدار از غارهاست تا ضمن جلوگیری از تخریب و آسیبهای احتمالی، زمینه استفاده مسئولانه و علمی از این ظرفیتهای طبیعی فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: غارهای لرستان به دلیل تنوع زیستی، ویژگیهای زمینشناختی و ارزشهای اکولوژیک، از اهمیت بالایی برخوردارند و این اقدام میتواند نقش مهمی در ارتقای سطح دانش غارشناسی و حفاظت هدفمند از این میراث طبیعی در سطح ملی ایفا کند.
نظر شما