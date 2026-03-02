https://mehrnews.com/x3bw5n ۱۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲:۴۳ کد مطلب 6763781 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲:۴۳ اجتماع مردم محلات در سوگ شهادت رهبر معظم انقلاب محلات - در این ویدئو اجتماع مردم محلات در سوگ شهادت رهبر امت را ملاحظه می کنید. دریافت 15 MB کد مطلب 6763781 کپی شد مطالب مرتبط مراسم روضه خوانی در منزل مادر سپهبد شهید «حاج محمد پاکپور» در اراک عزاداری مردم در سوگ رهبر شهید در خیابان پیروزی تهران مردم شهرهای آذربایجان غربی در سوگ رهبر شهید عزاداری کردند تجمع عزاداران رهبر شهید در میدان انقلاب زنجان عزاداری مردم در سوگ رهبر شهید در میدان انقلاب تهران برچسبها اراک شهادت رهبر معظم انقلاب سوگواری
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