حجت الاسلام سید عمران حسینی‌نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ماه رمضان بهار قرآن و موسم بازگشت به کلام وحی است، اظهار کرد: در روایات اسلامی بر تلاوت قرآن در این ماه شریف تأکید فراوان شده است، به‌گونه‌ای که قرائت هر آیه از قرآن کریم در ماه رمضان، ثوابی هم‌سنگ ختم کامل قرآن دارد.

امام جمعه سلطانیه با تأکید بر اینکه بهره‌مندی از قرآن تنها به قرائت محدود نمی‌شود، افزود: نگاه کردن به آیات الهی، تلاوت، گوش سپردن به آیات، آموزش و تعلیم، حفظ، تدبر و در نهایت عمل به دستورات قرآن، از جمله راه‌های بهره‌مندی از این کتاب آسمانی است و هر اندازه انس انسان با قرآن بیشتر شود، آثار هدایت‌بخش آن در زندگی فردی و اجتماعی نمایان‌تر خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای طرح «نهضت زندگی با آیه‌ها» در سال‌های اخیر در کشور، تصریح کرد: در کنار سنت حسنه جزءخوانی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان، این نهضت با هدف تعمیق انس روزانه و مستمر با قرآن اجرا می‌شود که با استقبال گسترده اقشار مختلف مردم به‌ویژه جوانان، نوجوانان و کودکان مواجه شده است.

حجت‌الاسلام حسینی‌نسب هدف اصلی این نهضت را ترویج زیست قرآنی عنوان کرد و گفت: مقصود از زندگی با آیه‌ها آن است که انس با قرآن به یک برنامه مستمر و روزانه تبدیل شود و آیات منتخب، تنها در حد تلاوت باقی نماند، بلکه در رفتار، تصمیم‌گیری‌ها و سبک زندگی فردی و اجتماعی جاری شود. این طرح در تلاش است مفاهیم و معارف قرآنی را از صفحات مصحف شریف به متن زندگی مردم وارد کند.

وی ادامه داد: آیات منتخب این طرح، موضوعات متنوع اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی را دربرمی‌گیرد و به جامعه می‌آموزد که چگونه با تمسک به کلام وحی، در برابر حوادث و فتنه‌ها استوار بماند و به امتی مقاوم و توانمند تبدیل شود.

امام جمعه سلطانیه با اشاره به شرایط جنگ ترکیبی و شناختی دشمنان علیه ملت ایران، به‌ویژه نسل جوان، خاطرنشان کرد: امروز دشمنان با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای و فضای مجازی درصدد تأثیرگذاری بر افکار و فرهنگ جامعه هستند و در چنین شرایطی، انس با قرآن کریم می‌تواند سپر مؤمنان در برابر هجمه‌های فکری و فرهنگی باشد.

وی درباره شیوه اجرای این طرح نیز گفت: در این برنامه، هر روز یک آیه یا بخشی از یک آیه انتخاب و از سوی اساتید تبیین می‌شود و در کنار آن، پرسش‌ها و مسابقاتی طراحی می‌شود که موجب ماندگاری مفاهیم در ذهن مخاطبان خواهد شد. تثبیت مفاهیم قرآنی در ذهن افراد، به تدریج در رفتار آنان نمود پیدا می‌کند و برکات آن در سطح جامعه آشکار می‌شود.

حجت‌الاسلام حسینی‌نسب در پایان ابراز امیدواری کرد: با گسترش نهضت زندگی با آیه‌ها و تقویت برنامه‌های قرآنی در ماه مبارک رمضان، شاهد تعمیق ایمان، افزایش بصیرت و شکل‌گیری جامعه‌ای هرچه بیشتر قرآنی و مقاوم در برابر تهدیدها باشیم.