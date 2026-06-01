دوره آموزشی «تدبر در قرآن» در دالاهو برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای گسترش فرهنگ قرآنی و تقویت آموزه‌های دینی در جامعه، صبح دوشنبه دوره آموزشی و نشست تخصصی «تدبر در قرآن» به میزبانی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دالاهو و در محل جمعیت هلال احمر این شهرستان برگزار شد.

این برنامه با هدف تعمیق ارتباط اقشار مختلف جامعه با مفاهیم و معارف قرآن کریم و بهره‌گیری از آموزه‌های الهی در زندگی فردی و اجتماعی برگزار شد و با استقبال گسترده شرکت‌کنندگان همراه بود.

در این نشست، جمعی از مسئولان شهرستان، امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر، معلمان آموزش و پرورش، فعالان فرهنگی و اجتماعی و تعدادی از فرهیختگان و نخبگان شهرستان حضور داشتند.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دالاهو در این مراسم با تأکید بر اهمیت تدبر در آیات قرآن کریم، این موضوع را یکی از راهکارهای مؤثر در ارتقای معنویت، آرامش فردی و بهبود روابط اجتماعی دانست.

وی همچنین حضور فعال معلمان، امدادگران و کنشگران اجتماعی در این دوره را نشانه توجه اقشار اثرگذار جامعه به آموزه‌های دینی عنوان کرد و بر ضرورت پیوند هرچه بیشتر مفاهیم قرآنی با مسئولیت‌های اجتماعی و تربیتی تأکید کرد.

در ادامه، شرکت‌کنندگان به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات مختلف قرآنی پرداختند و دیدگاه‌های خود را درباره نقش تدبر در قرآن در حل مسائل فردی و اجتماعی مطرح کردند.

در پایان این نشست، بر تداوم برگزاری برنامه‌های آموزشی و تخصصی مشابه با هدف توسعه فرهنگ قرآنی و گسترش معارف اسلامی در سطح شهرستان دالاهو تأکید شد.