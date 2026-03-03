به گزارش خبرنگار جامعه مهر، این روزها کشور در حال پاسخگویی به تجاوز خصمانه رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار است.

این تجاوز در این روزها در قالب موشک باران بخش های مختلفی از شهرهای کشور رخ داده است اما در زمان وقوع انفجار، حفظ خونسردی و آرامش از اصول اولیه خودامدادی است.

به محض شنیدن صدای انفجار، وحشت نکنید. ترسِ آنی باعث تصمیمات غلط و دویدنِ بی‌هدف می‌شود که خطرناک‌ترین واکنش است.

در این شرایط نفس عمیق بکشید، به جای پنجره‌ها به سمت دیوارهای داخلی پناه ببرید و با حفظ آرامش، دیگر اعضای خانواده را به نقطه امن هدایت کنید. خونسردی شما، اولین قدم برای نجات است.