حسین نصرالله در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که در جریان حملات اخیر، ۲۰ نفر در این مناطق شهید شده‌اند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران در شهرستان‌های استان تهران با بیان اینکه پرونده این افراد تأیید و ثبت شده است، گفت: مراسم تشییع شماری از آنان با حضور مقام‌های محلی و شهروندان برگزار شده و برای برخی دیگر نیز در روزهای آینده برگزار خواهد شد.

او همچنین با اشاره ب «همبستگی عمومی» در واکنش به این حملات از حضور شهروندان و نیروهای داوطلب قدردانی کرد و بر ضرورت حمایت از نیروهای مسلح تأکید کرد.