یادداشت مهمان، سید مرتضی حسینی - مستندساز و کارشناس رسانه؛ از ترس انفجارها درون کوچه نشسته‌ام.

ساعت ۳ بامداد سه شنبه ۱۲ اسفند

این دو سه روز بعد از رفتن آقا دل و دماغ نوشتن روزنوشت مثل جنگ قبل را نداشتم.

اما حالا چیزی تجربه کردم.

پای لپتاپ بودم که صدایی جهنمی نزدیک شد و سرم را در دستانم گرفتم و خم شدم و... بوم

دوباره صدای جهنمی و گوشه‌ای خزیدم و... بوم زمین لرزید.

دوباره صدای جهنمی و گوشه‌ای دیگر رفتم و ... بوم در و دیوار لرزید.

دوباره

و دوباره

و دوباره

حتی نتوانستم بشمارمشان

مستاصل شدم

تازه فهمیدم مستأصل یعنی چه.

تا نیم ساعت بعد بدنم می‌لرزید.

منِ مردِ گنده سی و چند ساله.

مستاصل شدن شاید بدترین حس دنیا باشد

و شاید همزمان بهترین تجربه آدمی.

آنجا که دیگر هیچ دستی و هیچ قدرتی و هیچ الهی جز الله نیست که به او متوسل شوی.

حس بریدن.

حس رها شدن.

در لغتنامه نوشته مستأصل یعنی درمانده، آنکه به سبب فقر، ضعف، و مانند آنها احساس ناتوانی و درماندگی می‌کند. از بیخ برکنده شده، بیچاره، گرفتار.

مَوْلاَیَ یَا مَوْلاَیَ أَنْتَ الْقَوِیُّ وَ أَنَا الضَّعِیفُ وَ هَلْ یَرْحَمُ الضَّعِیفَ إِلاَّ الْقَوِیُ‏ ...