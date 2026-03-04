قاسم محمدزاده، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از شهادت چهار تن از فرزندان دیار باب‌الرضا(ع) در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی خبر داد.

وی با بیان اینکه این حملات در نقاط مختلف کشور صورت گرفته است، اظهار کرد: شهید والامقام امیر بهادر مایوان در بندرعباس، شهید محمد وثوقی‌راد در تهران، شهید مهدی شعبانی در کرمانشاه و شهید علی پسندیده در تهران در جریان حملات آمریکایی و صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی ضمن تسلیت این ضایعه به خانواده‌های معظم شهدا و مردم استان افزود: این عزیزان با نثار جان خود، برگ زرین دیگری بر دفتر پرافتخار ایثار و مقاومت ملت ایران افزودند و نامشان در تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد شد.

محمدزاده با تأکید بر روحیه ایثار و ولایتمداری مردم خراسان شمالی تصریح کرد: آیین تشییع و خاکسپاری این فرزندان شهید دیار باب‌الرضا(ع) به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد و از مردم شهیدپرور استان برای حضور در این مراسم معنوی دعوت می‌شود.