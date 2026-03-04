حملات هوایی رژیم صهیونیستی به حومه جنوبی بیروت؛ ۳ شهید و ۶ زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، اسرائیل در ادامه حملات به لبنان، منطقه «العمروسیه» در حومه جنوبی بیروت را هدف قرار داد.

براساس این گزارش، در این حمله، یک واحد مسکونی در منطقه العمروسیه در حومه جنوبی بیروت هدف حمله هوایی قرار گرفت.

شبکه الجزیره همچنین از دو حمله هوایی اسرائیل به شهرک‌های «برعشیت» و «قبریخا» در جنوب لبنان خبر داد.

از سوی دیگر، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد به دنبال حمله هوایی اسرائیل در محدوده جاده فرودگاه در حومه جنوبی بیروت، ۳ نفر شهید و ۶ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

تجاوز مجدد اسرائیل به محله حریک (حاره حریک) در حومه جنوبی بیروت

منابع خبری از حمله مجدد رژیم صهیونیستی به حاره حریک در حومه جنوبی بیروت خبر دادند.

جبهه داخلی اسرائیل نیز از به صدا درآمدن آژیر هشدار در شهرک های اصبع الجلیل در شمال اسرائیل پس از رصد نفوذ یک پهپاد خبر داد.

حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق دیگری از جنوب لبنان

منابع خبری از تداوم حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک‌ها و مناطق مسکونی در جنوب لبنان خبر دادند.

جنگنده‌های ارتش صهیونیستی در دو نوبت شهرک‌های «القلیله» و «کفرا» در جنوب لبنان را هدف حملات خود قرار دادند.

همچنین گزارش ها حکایت از آن داد که جنگنده‌های این رژیم در حمله‌ای دیگر، اطراف مزرعه القطرانی در جنوب لبنان را بمباران کردند.