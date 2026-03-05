تشییع پیکر مطهر سروان شهید «سعید جام شیر» در رباط کریم

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر مدافع وطن، سروان «سعید جام شیر» با حضور گسترده مردم و مسئولان شهرستان رباط کریم تشییع شد.

سروان جام شیر، فرزند رباط کریم، در حمله خصمانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به یکی از مقرهای انتظامی تهران بزرگ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

مراسم تشییع این شهید والا مقام از میدان معلم آغاز و تا گلزار شهدای امامزاده عمادالدین(ع) ادامه یافت، جایی که پیکر پاک او با حضور پرشور شهروندان و مسئولان عالی رتبه شهرستان به خاک سپرده شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم ضمن عرض تسلیت به خانواده شهید، با فریادهای انزجار خود از دشمنان ملت ایران، وفاداری و پایبندی خود به راه شهدای مدافع وطن را به نمایش گذاشتند.

این اقدام نمادین نشان‌دهنده اتحاد مردم رباط کریم و همراهی آنان با نیروهای مسلح در دفاع از امنیت و استقلال کشور است.