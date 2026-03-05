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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۵۱

تخریب بیش از ۴۰۰۰ ساختمان غیرنظامی در تجاوزات اخیر

تخریب بیش از ۴۰۰۰ ساختمان غیرنظامی در تجاوزات اخیر

رئیس جمعیت هلال احمر از تخریب بیش از ۴۰۰۰ ساختمان غیرنظامی در تجاوزات اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند در این باره گفت: ساعتی پیش منطقه ای کاملا مسکونی در خیابان شاهین شمالی مورد اصابت دشمن قرار گرفت و این ادعا که مناطق مسکونی اهداف انها نیستند کاملا کذب است.

وی افزود: بر اساس آمار ما، تاکنون ۳۶۴۶ واحد مسکونی و غیرنظامی مورد تهاجم قرار گرفته و ۵۲۸ واحد تجاری کاملا از بین رفته است.

رییس جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: ۱۴ مرکز درمانی شامل بیمارستان، مراکز توانبخشی و مراکز جراحی محدود تحت تاثیر حملات آمریکایی صهیونی قرار گرفت و حتی سه بیمارستان کاملا غیرفعال شد.

کولیوند تاکید کرد: اینکه می گویند مراکز غیرنظامی را نمی زنیم کاملا دروغ محض است و تعداد شهدای غیرنظامی مخصوصا کودکان، دانش اموزان و حتی کهنسالان کاملا نشان دهنده خوی وحشی گری آنهاست.

وی افزود: متاسفانه آنها حتی به قوانینی که خودشان آن را وضع کرده اند پای بند نیستند. من امروز از دفتر صلیب سرخ جهانی خواستم حضوری به مناطق مورد حمله بیایند و گزارشات خود را تکمیل کنند. همچنین ما تمام گزارش های مستند خود را برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی و غیره ارسال کردیم تا پیگیری های حقوقی انجام شود.

وی افزود: تمام داروخانه های هلال احمر ۲۴ ساعته فعالند و هر کجایی که حادثه ای رخ دهد تیم های ما در کمترین زمان ممکن به محل می رسند و بارها موفق شدیم مجروحان را زنده از زیرآوار خارج کنیم.

کد مطلب 6766160
محمد رضازاده

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