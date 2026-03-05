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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۳۳

محمدی: زنگ زرد تهدید جدی برای مزارع گندم است

محمدی: زنگ زرد تهدید جدی برای مزارع گندم است

گرگان-مدیر خدمات حمایتی کشاورزی گلستان گفت: از تهدیدات جدی در زمینه کشاورزی و مخصوصاً در کشت‌های غلات، بیماری زنگ زرد یا زنگ نواری گندم است که می‌تواند خسارت جبران‌ناپذیری وارد کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی، شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص وضعیت مزارع گندم هشدار داد و اظهار کرد: یکی از تهدیدهای جدی و مهم در حال حاضر در بخش کشاورزی و به‌ویژه در کشت‌های غلات، بیماری «زنگ زرد» یا «زنگ نواری» گندم است.

وی با بیان اینکه این بیماری به دلیل افزایش رطوبت هوا و بارندگی‌های اخیر ظاهر شده است، افزود: این آفت علاوه بر گندم، به جو، چاودار، یولاف و بسیاری از علف‌های هرز خانواده گندمیان نیز حمله می‌کند و می‌تواند خسارات سنگینی به محصول کشاورزان و مصرف‌کنندگان وارد کند.

محمدی خطاب به پیمانکاران تکثیری گندم، به‌ویژه آنهایی که مزارعشان در مناطق آبی واقع شده است، توصیه اکید کرد: برای جلوگیری از اپیدمی شدن این بیماری، با مشورت کارشناسان مراکز خدمات تابعه و کلینیک‌های گیاه‌پزشکی، نسبت به سمپاشی و کانون‌کوبی مزارع خود از مرحله پنجه‌زنی تا پایان ساقه‌دهی اقدام کنند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: تا اطلاع ثانوی و جهت پیشگیری از شیوع بیشتر این بیماری، از دادن کود ازته به مزارع گندم خودداری شود.

وی به تمامی پیمانکاران تکثیری بذر در سطح شهرستان‌ها هشدار داد: در صورت آلودگی شدید، این بیماری می‌تواند با کاهش تعداد دانه در سنبله، کاهش وزن هزار دانه و چروکیدگی دانه‌ها، خسارت جبران‌ناپذیری را بر روی کمیت و کیفیت محصول بذری تحمیل کند.

کد مطلب 6766345

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