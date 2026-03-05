محمدی: زنگ زرد تهدید جدی برای مزارع گندم است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی، شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص وضعیت مزارع گندم هشدار داد و اظهار کرد: یکی از تهدیدهای جدی و مهم در حال حاضر در بخش کشاورزی و به‌ویژه در کشت‌های غلات، بیماری «زنگ زرد» یا «زنگ نواری» گندم است.

وی با بیان اینکه این بیماری به دلیل افزایش رطوبت هوا و بارندگی‌های اخیر ظاهر شده است، افزود: این آفت علاوه بر گندم، به جو، چاودار، یولاف و بسیاری از علف‌های هرز خانواده گندمیان نیز حمله می‌کند و می‌تواند خسارات سنگینی به محصول کشاورزان و مصرف‌کنندگان وارد کند.

محمدی خطاب به پیمانکاران تکثیری گندم، به‌ویژه آنهایی که مزارعشان در مناطق آبی واقع شده است، توصیه اکید کرد: برای جلوگیری از اپیدمی شدن این بیماری، با مشورت کارشناسان مراکز خدمات تابعه و کلینیک‌های گیاه‌پزشکی، نسبت به سمپاشی و کانون‌کوبی مزارع خود از مرحله پنجه‌زنی تا پایان ساقه‌دهی اقدام کنند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: تا اطلاع ثانوی و جهت پیشگیری از شیوع بیشتر این بیماری، از دادن کود ازته به مزارع گندم خودداری شود.

وی به تمامی پیمانکاران تکثیری بذر در سطح شهرستان‌ها هشدار داد: در صورت آلودگی شدید، این بیماری می‌تواند با کاهش تعداد دانه در سنبله، کاهش وزن هزار دانه و چروکیدگی دانه‌ها، خسارت جبران‌ناپذیری را بر روی کمیت و کیفیت محصول بذری تحمیل کند.