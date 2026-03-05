سازمان جهانی بهداشت حمله به ۱۳ مرکز درمانی ایران را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تدروس ادهانوم گبریسوس مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ۱۳ مرکز درمانی و بهداشت ایران را تایید کرد.

وی افزود: سازمان جهانی بهداشت، حمله به ۱۳ مرکز درمانی و بهداشتی در ایران و یک مرکز درمانی و بهداشتی در لبنان را راستی آزمایی کرده است.

این مقام سازمان جهانی بهداشت از بررسی گزارش ها در مورد شهادت چهار نفر از اعضای کادر بهداشت و درمان ایران و زخمی شدن ۲۵ نفر دیگر خبر داد.

حنان بلخی مدیر بخش شرق مدیترانه در سازمان جهانی بهداشت نیز، آسیب دیدن چهار آمبولانس و چند بیمارستان و مرکز درمانی در حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را تایید کرد.