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۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۳۶

حق شناس: انتخاب آیت‌الله «مجتبی خامنه‌ای» تداوم راه امامین انقلاب است

حق شناس: انتخاب آیت‌الله «مجتبی خامنه‌ای» تداوم راه امامین انقلاب است

رشت - استاندار گیلان گفت: انتخاب حضرت آیت‌الله «سید مجتبی خامنه‌ای» به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی، جلوه‌ای از تداوم راه امامین انقلاب است.

هادی حق‌شناس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت مجدد شهادت رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره الشریف) و جمعی از سرداران رشید، مسئولان خدوم و شهروندان بی‌گناه ایران اسلامی، اظهار کرد: آنچه این روزها بر ملت قهرمان ایران گذشت، روزهایی آکنده از سوگ حماسی و صبر علوی بود و بی‌تردید فقدان آن رهبر بصیر و مجاهد، ضایعه‌ای سترگ برای امت اسلامی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به انتخاب رهبر جدید انقلاب توسط مجلس خبرگان رهبری افزود: در این مقطع حساس و سرنوشت‌ساز، تدبیر حکیمانه و تصمیم خردمندانه مجلس خبرگان رهبری در انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی، جلوه‌ای از تداوم راه امامین انقلاب و نشانه‌ای از استواری نظام اسلامی در برابر توطئه‌ها و دشمنی‌هاست.

استاندار گیلان با تأکید بر ویژگی‌های برجسته رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: بی‌گمان سال‌ها حضور و همراهی ایشان در کنار رهبر شهید، آشنایی عمیق با مبانی انقلاب اسلامی و برخورداری از سلوک اخلاقی و نگاه حکیمانه، پشتوانه‌ای ارزشمند برای هدایت کشتی انقلاب در مسیر عزت، پیشرفت و اقتدار خواهد بود.

حق‌شناس ضمن تبریک مجدد این انتخاب شایسته و تجدید بیعت بیان کرد: از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم در سایه الطاف الهی و توجهات حضرت ولی عصر (عج)، با اتکا به ایمان، وحدت و پشتیبانی ملت بزرگ ایران، مسیر روشن انقلاب اسلامی با صلابت و اقتدار ادامه یابد.

وی در پایان تأکید کرد: بی‌تردید در پرتو تجارب گران‌سنگ انقلاب اسلامی و حوادث اخیر، حمایت و پشتیبانی از ولایت فقیه همچنان ضامن انسجام ملی، اقتدار کشور و استمرار راه عزت‌آفرین انقلاب خواهد بود.

کد مطلب 6769763

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