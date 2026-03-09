هادی حق‌شناس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت مجدد شهادت رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره الشریف) و جمعی از سرداران رشید، مسئولان خدوم و شهروندان بی‌گناه ایران اسلامی، اظهار کرد: آنچه این روزها بر ملت قهرمان ایران گذشت، روزهایی آکنده از سوگ حماسی و صبر علوی بود و بی‌تردید فقدان آن رهبر بصیر و مجاهد، ضایعه‌ای سترگ برای امت اسلامی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به انتخاب رهبر جدید انقلاب توسط مجلس خبرگان رهبری افزود: در این مقطع حساس و سرنوشت‌ساز، تدبیر حکیمانه و تصمیم خردمندانه مجلس خبرگان رهبری در انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی، جلوه‌ای از تداوم راه امامین انقلاب و نشانه‌ای از استواری نظام اسلامی در برابر توطئه‌ها و دشمنی‌هاست.

استاندار گیلان با تأکید بر ویژگی‌های برجسته رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: بی‌گمان سال‌ها حضور و همراهی ایشان در کنار رهبر شهید، آشنایی عمیق با مبانی انقلاب اسلامی و برخورداری از سلوک اخلاقی و نگاه حکیمانه، پشتوانه‌ای ارزشمند برای هدایت کشتی انقلاب در مسیر عزت، پیشرفت و اقتدار خواهد بود.

حق‌شناس ضمن تبریک مجدد این انتخاب شایسته و تجدید بیعت بیان کرد: از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم در سایه الطاف الهی و توجهات حضرت ولی عصر (عج)، با اتکا به ایمان، وحدت و پشتیبانی ملت بزرگ ایران، مسیر روشن انقلاب اسلامی با صلابت و اقتدار ادامه یابد.

وی در پایان تأکید کرد: بی‌تردید در پرتو تجارب گران‌سنگ انقلاب اسلامی و حوادث اخیر، حمایت و پشتیبانی از ولایت فقیه همچنان ضامن انسجام ملی، اقتدار کشور و استمرار راه عزت‌آفرین انقلاب خواهد بود.