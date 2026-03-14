به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس ظهر شنبه در حاشیه جلسه مدیریت بحران در گفتگو با خبرنگاران از ساماندهی بازار تاریخی رشت تا پیش از نوروز خبر داد و اظهار کرد: خوشبختانه تکلیف بازار برای ساختوساز مشخص شده و امیدواریم ظرف چند هفته آینده، بازار شکل واقعی خود را پیدا کند.
استاندار گیلان با اشاره به لزوم آمادگی دستگاهها برای شرایط اضطراری، گفت: با توجه به نزدیکی ایام نوروز و همچنین شرایط جنسی که رژیم جنایتکار آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران ایجاد کردهاند، دستگاههای خدماترسان باید در آمادهباش کامل باشند.
وی با تأکید بر لزوم آمادگی برای اسکان اضطراری در صورت وقوع حوادث طبیعی یا غیرطبیعی، افزود: خوشبختانه تجربه سیل سال گذشته در استان، آمادگی لازم را برای مقابله با بحرانها در دستگاههای اجرایی ایجاد کرده است و این جلسه نیز با هدف مرور امکانات و هماهنگی بیشتر برگزار شد.
حقشناس با اشاره به حضور دستگاههای نظارتی در این جلسات، تصریح کرد: آنچه در این جلسات به وضوح قابل مشاهده است، همدلی و انسجام میان دستگاههای مختلف است؛ همان انسجامی که در خیابانها و میدان شهرداری رشت نیز دیده میشود.
استاندار گیلان از تصویب طرحی برای تداوم خدماترسانی به مردم در شرایط بحرانی خبر داد و خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه این جلسه، تمامی ادارات موظف هستند مکان دومی را برای ارائه خدمات در نظر بگیرند تا اگر خداینکرده ادارهای مورد تعرض قرار گرفت، خدمات به مردم متوقف نشود.
وی با تشبیه این اقدام به عملکرد بانکها که پس از حوادث از شعبه دیگر به مردم خدمات میدهند، گفت: این آمادگی باید در همه دستگاهها وجود داشته باشد تا در شرایط اضطراری، فایلها، پروندهها و امکانات از دست نرود و بتوانیم خدمات را بدون وقفه ادامه دهیم.
