استاندار هرمزگان: حضور شبانه روزی مردم در صحنه دشمن را دیوانه کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری با حضور در مسجد امام رضا کوی ملت، مسجد امام حسین شهرک توحید، مسجد صاحب الزمان پشت شهر، مسجد مهدی موعود آزادگان، مسجد الشهدا صاحب الزمان ومسجد غدیر گلشهر از نزدیک با مردم دیدار کرد و گفت: از آغازین لحظات معرفی حضرت آیت الله مجتبی خامنه‌ای به جانشینی رهبر شهید انقلاب؛ دولت، وزرا، مسئولین، احزاب و عموم اقشار مردم بیعت خود را با رهبر انقلاب با حضور در خیابان‌ها اعلام کرده‌اند.

محمد آشوری ضمن درود و سپاس از حضور شبانه روزی مردم در خیابان‌های استان و سراسر کشور اظهارداشت: حضور شبانه روزی مردم در خیابان‌ها دشمن را دیوانه کرده است زیرا تصور نمی‌کرد که بعد از ۱۰ روز از شهادت رهبر فرزانه انقلاب، مردم در خیابان‌ها بمانند.

وی ادامه‌داد: دشمن تصور می‌کرد که ظرف سه روز نظام را تغییر می‌دهد ولی دیدند در حالیکه داغدار رهبر شهیدمان هستیم، با نظر خبرگان رهبری، خلف شایسته مقام معظم رهبری با اقتدار، قدرت و شوکت به رهبری جدید انقلاب معرفی شدند.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، یکپارچگی و تبعیت از فرامین رهبری در جامعه نیاز داریم تا به پیروزی نهایی برسیم و به دشمن درس عبرت بدهیم.

وی با اشاره به اینکه دشمن متوجه اشتباه خود شده است، گفت: هنوز بخش مهمی از دستاوردهای موشکی هوافضای سپاه و قدرت پهپادی ما رونمایی نشده است و علیرغم سانسور خبری شدید و ممانعت از ارسال تصاویر، به خوبی متوجه می‌شویم که حیفا، تل آویو و پایگاه های هوایی آنها به شدت آسیب دیده است.

وی اضافه کرد: این بخشی از قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح ماست و در کنار اقتدار نیروهای ما در میدان، حضور مردم در خیابان قوت قلب رزمندگان ماست.

وی تصریح کرد: خطی که رهبر شهید انقلاب برای ما ترسیم کرده را تمام ارکان نظام با قدرت ادامه می‌دهند، رئیس‌جمهور محترم، وزرا، نهادها، دستگاه‌های دولتی و ...نیز بیعت خود را با رهبر انقلاب اعلام کرده اند و مردم بدانند که دولت تمام توان خود را برای پشتیبانی از نیروهای مسلح به کار گرفته است.

استاندار هرمزگان گفت: همه قوا از جمله قوه مجریه، مقننه و دستگاه قضا خودشان را جان نثار مردم می‌دانند و مردم استان نیز مطمئن باشند که تا ماه ها هیچگونه کمبودی کالایی در استان و کشور نخواهیم داشت.

وی افزود: امنیت کامل به برکت وجود نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی در استان برقرار است.