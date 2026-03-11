  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۷:۲۵

پس از ترک استرالیا؛

اعضای تیم ملی فوتبال بانوان ایران در مالزی مستقر شدند

ملی پوشان فوتبال ایران پس از حضور در رقابت های جام ملت های زنان آسیا در استرالیا، وارد مالزی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال بانوان ایران در این دوره از رقابت ها برابر کره جنوبی، استرالیا و فیلیپین به میدان رفتند که با شکست در هر سه مسابقه نتوانستند به مرحله بعد صعود کنند.

در مدت حضور تیم ملی در استرالیا ملی پوشان کشورمان تحت فشارهای سیاسی از سوی برخی خارجی نشینان بودند تا آنها را وادار به پناهندگی کنند. با این حال هر چند تعدادی از ملی پوشان با سیاسی کاری میزبان و برخی عوامل در استرالیا ماندند اما سایر ملی پوشان مسیر بازگشت به ایران را در پیش گرفتند.

ملی‌پوشان فوتبال بانوان که روز گذشته سه شنبه ۱۹ اسفندماه سفر خود را از گلدکوست آغاز کرده بودند، پس از توقفی در سیدنی راهی کوالالامپور شدند و در فرودگاه این شهر مورد استقبال سفیر ایران در مالزی قرار گرفتند.

کاروان تیم ملی پس از انجام مراحل ورود، راهی هتل محل اقامت خود شد و در حال حاضر در هتل مستقر شده است تا زمان فراهم شدن شرایط و برنامه پرواز بازگشت به ایران، در کوالالامپور اقامت داشته باشد.

کد خبر 6771620

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      14 10
      پاسخ
      بیچاره ها
    • IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      16 5
      پاسخ
      یعنی فقط یکیشون برگشته ؟!
    • GB ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      8 37
      پاسخ
      دیگر هیچ تیم و گروه ورزشی را به مسابقات خارجی نفرستید! حتما توجه کنید لطفاً !مسأله یک یا چند نفر نیست،مسأله جنگی است که بی شرف های بی ناموس تروریست آمریکایی و صهیونیستی با ایران بزرگ سلطه ناپذیر و تسلیم نشو دارد و تخریب و سست کردن روحیه قدرت مقاومت اراده و انسجام و وحدت ملتی و جامعه ای شجاع رزمنده مومن غیور شریف در حال نبردی سهمگین است! که چی بشه؟
    • حسینا IR ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      8 4
      پاسخ
      لااقل بنویسید عکس تزئینی هست.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها