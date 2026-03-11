اعضای تیم ملی فوتبال بانوان ایران در مالزی مستقر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال بانوان ایران در این دوره از رقابت ها برابر کره جنوبی، استرالیا و فیلیپین به میدان رفتند که با شکست در هر سه مسابقه نتوانستند به مرحله بعد صعود کنند.

در مدت حضور تیم ملی در استرالیا ملی پوشان کشورمان تحت فشارهای سیاسی از سوی برخی خارجی نشینان بودند تا آنها را وادار به پناهندگی کنند. با این حال هر چند تعدادی از ملی پوشان با سیاسی کاری میزبان و برخی عوامل در استرالیا ماندند اما سایر ملی پوشان مسیر بازگشت به ایران را در پیش گرفتند.

ملی‌پوشان فوتبال بانوان که روز گذشته سه شنبه ۱۹ اسفندماه سفر خود را از گلدکوست آغاز کرده بودند، پس از توقفی در سیدنی راهی کوالالامپور شدند و در فرودگاه این شهر مورد استقبال سفیر ایران در مالزی قرار گرفتند.

کاروان تیم ملی پس از انجام مراحل ورود، راهی هتل محل اقامت خود شد و در حال حاضر در هتل مستقر شده است تا زمان فراهم شدن شرایط و برنامه پرواز بازگشت به ایران، در کوالالامپور اقامت داشته باشد.