تامین آب شرب پایدار در استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بردستانی اظهار کرد: از ساعات آغاز جنگ تحمیلی تمهیدات ویژهای برای تامین آب شرب پایدار هماستانیها تدارک دیده شده است.
وی بیان کرد: در سطوح ستادی و عملیاتی نیز با وجود تعطیلات برای آمادهبکاری نیروها به صورت شبانه روزی برنامهریزی شده تا در صورت آسیب شبکه در اسرع وقت نسبت به ترمیم آن اقدام شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر ادامه داد: با وجود انجام تمام پیشبینیهای لازم، در شرایط کنونی میطلبد همگان در مصرف حاملهای انرژی و بویژه آب به عنوان مایه حیات اهتمام جدی داشته باشند.
بردستانی اظهار کرد: در این روزها آب برای بخشهای مختلف بیش از پیش اهمیت داشته و باید همگان به سهم خود برای تداوم پایداری آن تلاش کنیم.
وی گفت: کارکنان صنعت آب استان نیز در خدمت مقدم خدمترسانی با آرزوی موفقیت و اقتدار روزافزون نیروهای مسلح، دوشاش آنها برای خدمت خالصانه از هیچ تلاشی دریغ نمیکنند.
بردستانی یادآور شد: مشترکان هماستانی در صورت بروز هرگونه مشکل در شبکه آبرسانی در اسرع وقت موضوع را به سامانه تلفنی ۱۲۲ گزارش کنند.
نظر شما