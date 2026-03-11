اجتماع بزرگ علویون در بیجار برگزار شد  

حجت‌الاسلام سعدالله جمادیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در سالروز شهادت امیرالمؤمنین علی(ع)، مردم مؤمن و عاشق ولایت از ساعات اولیه شب با حال و هوایی معنوی در مساجد شهر حضور یافتند و با عشق و ارادت به پیشوای عدالت انسان‌ها، در مراسم دسته‌روی و اجتماع علویون شرکت کردند.

وی افزود: آیین دسته‌روی با حضور پرشور هیأت‌های مذهبی از درب مسجد فاطمیه آغاز شد و عزاداران پس از طی مسیر اصلی، با ذکر مصیبت و سینه‌زنی به مسجد امیرالمؤمنین(ع) رسیدند، جایی که اجتماع بزرگ علویون در فضای مملو از عشق و اندوه برگزار شد.

رئیس تبلیغات اسلامی بیجار تصریح کرد: این مراسم جلوه‌ای از وفاداری مردم بیجار به اهل بیت(ع) بود؛ آنان با شرکت در این آیین، ضمن سوگواری برای امام علی(ع)، بر پایبندی خود به سیره آن امام بزرگوار و آموزه‌های جهاد و عدالت تأکید کردند.

جمادیان با اشاره به برنامه‌های فرهنگی این شب گفت: پس از پایان حرکت دسته‌جات، در مسجد امیرالمؤمنین(ع) مراسم سخنرانی، قرائت زیارت ویژه شب شهادت، و دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر(عج) برگزار شد.

وی افزود: حضور چشمگیر جوانان و خانواده‌ها در این آیین نشان از زنده بودن فرهنگ دینی در جامعه و پیوند عمیق مردم بیجار با مکتب علوی دارد و این شور ایمانی، جلوه‌ای درخشان از وفاداری مردم کردستان به ولایت و ارزش‌های معنوی است.