سجادی: ۲ هزار واحد مسکونی در سنندج دچار خسارت شد

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی ظهر چهارشنبه در بازدید از محلات آسیب‌دیده سنندج در حمله هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی با اشاره به برآوردهای اولیه اظهار کرد: تاکنون ۱۷ نقطه در سطح شهر سنندج مورد اصابت قرار گرفته که بر اساس بررسی‌های اولیه، نزدیک به ۲ هزار واحد مسکونی دچار خسارت شده‌اند.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های امدادی، خدمات‌رسان و اجرایی از نخستین ساعات وقوع حادثه در محل حاضر شده‌اند، افزود: عملیات امدادرسانی، آواربرداری و ارزیابی خسارات با همکاری نیروهای امدادی، شهرداری، بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های مرتبط در حال انجام است.

سجادی همچنین بر ضرورت تسریع در روند رسیدگی به وضعیت خانواده‌های آسیب‌دیده تأکید کرد و گفت: اکیپ‌های ارزیابی خسارت بنیاد مسکن و فرمانداری در محلات مختلف در حال ارزیابی هستند تا روند بررسی و ثبت خسارات در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

فرماندار سنندج در پایان با قدردانی از تلاش نیروهای امدادی و خدمات‌رسان، بر تداوم حضور میدانی مدیران و آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت شرایط و خدمت‌رسانی به شهروندان تأکید کرد.