برگزاری مراسم بزرگداشت امام شهید امت و تجدید بیعت با رهبری در بیجار

حجتالاسلام سعدالله جمادیان در گفتوگو با خبر نگار مهر اظهار کرد: به مناسبت بزرگداشت یاد و خاطره امام شهید امت و در امتداد مسیر نورانی انقلاب اسلامی، هیئات مذهبی و اعضای مجمعالذاکرین شهرستان بیجار با حضور معنوی خود، مراسمی در شأن جایگاه والای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برگزار کردند و ضمن تجدید بیعت با رهبر فرزانه انقلاب، بر تداوم وفاداری خود نسبت به آرمانهای امام و شهدا تأکید کردند.
وی افزود: در این مراسم معنوی که با حضور جمع زیادی از مداحان اهل بیت(ع)، علما، روحانیون، خانوادههای معظم شهدا و عموم مردم مؤمن برگزار شد، یاد امام شهید امت گرامی داشته شد و حاضران با زمزمه نوحهها و مرثیههای انقلابی، بر استمرار خط امام و اطاعت از ولایت فقیه پای فشردند.
رئیس تبلیغات اسلامی بیجار تصریح کرد: برنامههای این مراسم شامل قرائت قرآن کریم، سخنرانی، مداحی و مرور فرمایشات امام و رهبر معظم انقلاب بود.
وی یادآور شد: در ادامه نیز مداحان شهرستان بیجار با برپایی محفل ذکر و مدیحهسرایی، بر نقش وحدتگرایانه هیئات مذهبی در تبیین فرهنگ مقاومت و پاسداشت خون شهدا تأکید کردند.
حجتالاسلام جمادیان خاطرنشان کرد: مردم مؤمن منطقه کرانی و بیجار بار دیگر نشان دادند که در مسیر امام و ولایت ثابتقدم هستند و امروز، ادامهدهندگان حقیقی مکتب امام شهید امت محسوب میشوند.
وی گفت: این حضور گسترده، جلوهای از عشق، ایمان و آگاهی مردم بیجار به حقیقت انقلاب اسلامی و پاسداری از ارزشهای الهی آن است.
نظر شما