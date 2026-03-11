رسول بیات در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ایران عزیز در این مقطع در معرض تهاجم بی رحمانه متخاصمینی قرار گرفته که در اوج شقاوت و بیرحمی به زیرساختهای آن ضربه میزنند و مردم بیدفاع را غرق خون میکنند.
وی با اشاره به اینکه دشمن به نام دفاع از مردم، خانه و کاشانه آنها را خراب میکند، تصریح کرد: در این زمانه پرخطر انتخاب رهبر جدید برای ایران عزیز، پیام عزت، عظمت، وحدت و یگانگی است.
رئیس خانه احزاب استان زنجان انتخاب رهبری را پیام روشن مقاومت خواند و گفت: این انتخاب در حین جنگ موجب وحدت فرماندهی و انسجام داخلی خواهد بود.
بیات با اشاره به اینکه حفظ وحدت و همبستگی داخلی هم در زمان کنونی و هم در ادامه مسیر مهم است، افزود: اکنون مردم با همه توان بدون تعصبات جناحی، حزبی و جریانی در میدان نبرد سهیم هستند و حفظ شان این مردم باید دستاورد بزرگ حکمرانی پساجنگ باشد.
