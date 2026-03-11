تأکید عمان بر ضرورت تلاش برای توقف جنگ و بازگشت به دیپلماسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «بدر بن حمد البوسعیدی» وزیر امور خارجه عمان اعلام کرد که این کشور با وجود تحولات خطرناک منطقه، بر اصول سیاست خارجی خود پایبند است.

بر اساس این گزارش، البوسعیدی تأکید کرد که مسقط به تلاش های خود برای پایان دادن به جنگ و بازگشت به روند دیپلماتیک ادامه می دهد.

وی خاطرنشان کرد که عمان از ارائه هر کمکی که می تواند در این جنگ یا هر جنگ دیگر سهیم باشد خودداری کرده است.

اظهارات وزیر خارجه عمان در حالی است که برخی رسانه های عربی العربیه از تماس تلفنی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران با سلطان عمان درباره تحولات منطقه و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران خبر دادند.